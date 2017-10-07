連假來彰化躲雨吧！ 二水鄉氣墊滑水道免費玩3天

二水基督長老教會舉行傳教120週年慶，10月7、8、9日連續3天請鄉民免費玩氣墊滑水道，小朋友樂翻天。（記者顏宏駿攝）

2017-10-07 18:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕正逢國慶連假，北台灣發布豪雨特報，彰化縣卻是晴空萬里，二水鄉二水基督長老教會舉行傳教120週年慶，10月7、8、9日連續3天請鄉民免費玩氣墊滑水道，小朋友樂翻天。

滑水道為「何爺爺」何茂成所有，他退休後與妻子成立「跳跳屋」，以氣墊滑水道傳愛，許多小朋友看到，以為要收費，何茂成開心地說，統統免費！

二水教會說，何爺爺夫婦的愛與分享，跟二水基督長老教會120年來的宣教理念一致，透過二水鄉國民小學的週年慶一同舉辦，是盼望將這份「愛與分享」，讓二水鄉所有親子家庭都可以親身經歷氣墊跳水的樂趣。

二水基督長老教會長期在二水鄉投入生命教育、兒童生命關懷、自強家庭互助關懷、傳統教會音樂信仰文化，又藉著博幼基金會、彰化YMCA、芥菜種會、失親兒基金會、全民食物銀行、安得烈食物包等諸多社會資源，幫助家庭與家庭之間成為共同分享與學習的團隊，讓許多孩子獲得幫助，不在如同施捨，而是互相學習、互相幫助、互相禱告，彼此扶持，來學習面對各種不一的困境。