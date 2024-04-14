台中綠美圖年典藏預算僅500萬 挨批「連前輩畫家作品都買不起」

台中綠美圖主體結構完工，預計明年開放營運。（記者蘇孟娟攝）

2024/04/14 20:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「台中綠美圖」主體工程結構已完成，預計明年底開館，但市議員王立任質疑，中市府一年僅編市立美術館500萬元典藏預算，典藏作品數量有限，恐典藏量能不足；台中市長盧秀燕指過去因沒有符合標準的典藏空間，綠美圖完工後已有典藏庫，明年典藏預算「至少會3、4倍增」。

結合圖書館與美術館打造的台中綠美圖，由2010年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛組成的SANAA事務所，與台灣劉培森建築師事務所跨國合作，打造8棟互相連結、可恣意穿梭的文化建設，預計明年開館營運。

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針對其中的市立美術館，王立任指出，典藏品是美術館有沒有深度、內涵的重要的基礎，五都中已開館的市立美術館中，台北年編4000萬典藏費，桃園市2500萬元、高雄編2000萬元，連台南市都有1000萬，台中市卻僅年編500萬元典藏預算，「連台中前輩藝術家的一幅畫都買不起」。

王立任說，綠美圖建物雖是亮點，但不應只重外觀亮點，況且台中知名前輩藝術家無數，應致力打造兼具內涵與外觀的美術館，每年僅有500萬的典藏預算，很難讓綠美圖的美術館成城市亮點。

盧秀燕指出，因其他五都均致力打造市立美術館，台中也排除萬難興建，且台中是文化城，打造美術館有助讓文化城加深文化量能，過去因沒有符合國際標準的典藏空間，所以典藏預算長期編500萬元，綠美圖訂明年底、後年初完工啟用，因已有符合國際典藏的空間，未來典藏預算至少會數倍增，「明年預算應會至少3、4倍增」，讓市民生活在文化中，更讓台中綠美圖發展成城市亮點，更帶來商業經濟、觀光旅遊等複合效益。

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