中南部今晚可賞月 彭啟明：空污會有「朦朧美」

彭啟明指出，中南部受惠於適合賞月的好天氣時，卻也造成空氣品質不良的結果。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-10-04 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕東北風在昨（3日）下午接近台灣，北部迎風面逐漸開始有雨勢，目前台北、新北、基隆和宜蘭、花蓮等地都有降雨發生，氣象專家彭啟明今天指出，上述地區今晚看到月亮的機會不高，中南部則維持穩定的天氣，適合民眾賞月。

彭啟明表示，目前在北部、東部降下的雨勢，是因東北風碰上地形的降雨，不是像夏天說停就停的短時強陣雨，雨勢可能會延續至今天晚上，尤其是迎風面的地區。他說，位處背風面的台北盆地白天雨勢有機會減緩，但仍偶有陣雨，推測今晚若要賞月需碰碰運氣，看是否有空隙能「略窺一二」。

彭啟明進一步指出，中南部較不受這波東北風影響，仍維持穩定的天氣型態，不過這也造成上述地區的空氣品質持續惡化，不少地方已經是敏感族群不健康等級。他說，大氣光化反應造成的臭氧，在中午前後濃度頗高，而細懸浮微粒也開始上升，導致今晚賞月的民眾恐會欣賞到另類的「朦朧之美」。

此外，中央氣象局稍早擴大天氣警報等級，對宜蘭縣、花蓮縣發布豪雨特報；新北市、台北市、基隆市、台東縣及屏東縣等5縣市發布大雨特報。