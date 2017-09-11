醫病》雙胞胎供血失衡一大一小 腹中治療救命

2017-09-11 10:28

〔記者林惠琴／台北報導〕31歲許小姐腹中懷有雙胞胎，在妊娠20多週時，發現胎兒臍帶血流產生阻力變化，出現嚴重的雙胞胎間輸血症候群，導致兩名胎兒因為臍帶血供應量不平衡，造成大寶羊水過多、有胎兒水腫情形，小寶則是羊水太少、體重也偏小，可能有致死風險，所幸經胎兒鏡雷射電燒手術後，平衡血液來源，已於35週時平安生下一對女娃。

收治案例的馬偕醫院婦產科部高危險妊娠科主任陳震宇表示，同卵雙胞胎胚胎發育過程中，約10%至15%會出現雙胞胎間輸血症候群，主要是兩者間胎盤血管相通，出現供應失衡的情形，嚴重者死亡率可達9成，且愈早發生預後愈差，未經治療而產下的胎兒，約5成機率有神經學表現異常，例如腦性麻痺等。

陳震宇指出，過去治療以羊水抽吸、胎膜打破等方式，但現在已經可透過胎兒鏡雷射電燒手術治療，通常建議於妊娠16至26週之間接受療程。以前述31歲許小姐為例，在妊娠21週時，在孕婦肚皮上注射麻醉針，切開3mm的小洞，將胎兒鏡放入子宮內，在胎兒鏡下利用雷射電燒將胎盤間血管相通的地方阻斷，使血液來源恢復平衡。

陳震宇提醒，若是懷有同卵雙胞胎的孕婦，發現肚子莫名急速變大、不舒服，最好進一步檢查為宜，以免錯過黃金治療期。