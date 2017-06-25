過勞小資女返鄉養病 果醬創業展新生

柯亞鄕下賣果醬，賣出一片天，。（記者顏宏駿攝）

2017-06-25 17:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕原本在台北出版社做文案企劃的柯亞，因為工作壓力大，把身體搞壞，每天服用類固醇抗病，後來辭掉工作，返回彰化家鄉養病，不甘寂寞的她，做起手工果醬，靠著彰化是水果產地和自己不斷的研究，現把果醬賣到日本和香港。

柯亞今天受「頂新和德文教基金會」之邀，到永靖鄉對有意返鄉創業的青年做分享會。她說，中文系畢業的她，一出社會就到台北市的出版社工作，工作壓力超大，每天忙到體力透支，加上自己抵抗力差，一直出現過敏症狀，每天服用類固醇抗病，「我差一點就過勞死」。

她說，覺得自己再做下去「會沒命」，僅有的體力也不堪再持續做類似的工作，她只好回彰化縣伸港鄉的老家養病，因為要吃天然的食物，無意間發現手工果醬健康又美味，索性自DIY，一次又一次的失敗，不服輸的個性终於把果醬搞定。

她表示，她因此跟果醬結下不解之緣，上網尋找世界各國包括日本、法國、德國、美國的果醬網站，專研果醬製作的竅門，於是開啟果醬創業之路。

柯亞說，她網路接單，沒有販售據點，如果有展覽會或市集會去設攤，意外接觸到同鄉的朋友，以在地的蒜頭做「娘惹醬」，大家相互激盪創意，且戰且走。

柯亞表示，因為果醬有特色，回購率非常高，她發現手工果醬有「療癒」的效果，很受年輕人歡迎，但競爭的品牌也多，她過去是文案企劃，於是善用自己的優勢，寫下「這才叫果醬」，引起媒體的注目，讓她更知道自己的產品「潛在消費者」在哪裡。

柯亞還說，很多人鼓勵她「把生意做大」，建議她不要窩在小鄉下，到台中市開店，她認為，因為她在鄉下，可以直接接觸農民，取得最新鮮的水果，所以在鄉下蹲點，讓她有紮根、扎實的感覺。

她又說，因為名氣漸響，許多策展單位找上門，她現在會注意國際展覽會，譬如，日本的露營車大會或國際美食展，她會結合具有台灣特色的農產加工小農一起出國，她覺得，把台灣的水果推銷出去，越做越起勁，她感性地說，她的病已經好了，也過自己喜歡的日子，但回首創業的路途，她是且戰且走，不冒進，創業很辛苦，要耐得住寂寞，特別是，自己在鄉化小鄉下，更要懂得如讓劣勢變為優勢。