善用「化老妝App」設計教案 獲教育部特優肯定

新竹縣博愛國中和竹北國中老師們善用「化老妝App」，設計「你『老』是這樣」教案獲特優肯定。 （圖由教育部提供）

2024/04/11 14:01

〔記者林曉雲／台北報導〕「化老妝App（FaceApp）」夯，新竹縣博愛國中和竹北國中老師們善用「化老妝App」，設計「你『老』是這樣」教案，獲得教育部生命教育議題的教材教法設計徵選的特優肯定。

「FaceApp」提供特別的變臉玩法，用戶可自行拍照，或是上傳相關圖片，點擊底部的相關濾鏡，即可透過手機App，看看40年、50年後的自己。

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新竹縣博愛國中和竹北國中3位老師許玉珮、賴怡妏、陳馨怡以「生命教育」為主題創作出教案「你『老』是這樣」，課程中透過「化老妝App」引出學生對於老化議題的問題意識，並設計老化體驗活動，輔以訪問家中的長者，讓學生更加深入地了解長者的智慧與家庭文化傳承的價值，最後提出未來可行的友善高齡方案。

教育部國教署今（113）年以「食農教育、勞動教育、消費者保護教育、生命教育」4大議題為徵件主題，並以「高齡化支持」為特殊加分，以因應台灣即將面臨的超高齡社會。

國教署組長蔡宜靜說明，7件教案獲獎作品涵蓋國中及國小，教學設計者以創新教學方式，展現其教學目標與設計理念，並採用多元性評量策略，激發學生的學習興趣和培養跨域的能力，獲獎教案涵蓋多個議題，並結合領域核心價值，突顯出對社會關懷和實踐的重視。

新北市立重慶國中老師許莉芬教案「樣樣好」以「消費者保護教育」為主題，獲得特優肯定，課程始於「食安」，並從善待人的「消保」延伸到善待環境的「環保」，整個課程貫串「問、想、做、評」的素養導向教學目標，呈現消保和環保都需要系統中的全體去共同維護，善待身邊的人和環境，最終才會「樣樣好」。

彰化縣南港國小老師陳靜玉、劉智文、賴盈璇教案「我愛花椰爺」，以食農教育為主題，透過課程引導學生認識當地特產花椰菜，並實地參訪花椰菜田和訪問在地農民，讓學生更加深入地了解食物的來源和農民的辛勞。課程並設計與社區長者合作，讓學生從長者那裡學習到更多的知識和技能，並在團隊合作中培養了他們的社會關懷和合作精神，促進了學生與社區的互動和交流。

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