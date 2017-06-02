自行車結緣 台中、日本愛媛縣締結友好城市

2017-06-02 17:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍與日本愛媛縣知事中村時広，昨（1）日於愛媛縣廳簽署「友好交流備忘錄」。林佳龍表示，透過自行車運動的結緣，期許未來持續深化交流，也邀請中村知事明年到台中，參與「台日觀光高峰論壇」以及花博盛會。

市府說，與愛媛縣透過自行車結緣，愛媛縣擁有國際馳名，以跳島方式橫越瀨戶內海的「島波海道自行車道」，中村知事今年3月更率團來台參加「0K台灣‧台中出發」自行車環台活動，抵達台中時獲林市長、捷安特創辦人劉金標等人熱情接待。

林佳龍1日與中村知事簽訂友好交流備忘錄，正式成為友好城市。相互致贈紀念品時，林佳龍特別準備2件有劉金標簽名的退休紀念車衣，並與中村交互於車衣上簽名，最後雙方各執一件，同時擁有三人簽名的車衣，做為簽署友好交流備忘錄的珍貴紀念物。

中村表示，若沒有劉金標的建議，愛媛縣的自行車運動恐無法有今日的成績，今年3月到台灣騎車時，讓他親身瞭解「自行車新文化」，也受到台中市的熱情款待，更感謝劉金標引薦一樣熱愛自行車的林市長，盼未來雙方能在友好城市的基礎上，能有進一步的交流。

林佳龍則說，劉金標就像自己的父執長輩，台中很榮幸成為捷安特的基地，兩地透過簽訂友好交流備忘錄，實現劉劉金標的期許，也建立如兄弟姊妹般的情感，除自行車運動之外，期許未來能進一步在觀光、文化、教育、產業等各方面持續深化交流。

林佳龍也說，台中將在9月舉辦環法單站業餘挑戰賽，接著明年也將舉辦「台日觀光高峰論壇」，以及2018台中世界花博，盼藉此讓台日觀光客互訪人數，再增加到700萬人次，同時縮短觀光客人數上的差距，歡迎中村知事屆時造訪台中，參與花博盛會。