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溫馴鯊魚現身墾丁、小琉球海域 潛水客驚喜

萬里桐出現溫馴鯊魚，令潛水客驚喜不已。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-05-30  11:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕端午連假屏南小琉球、墾丁湧入大批人潮，海底也出現難得嬌客，潛水愛好者分別在小琉球及墾丁萬里桐，發現溫馴的真鯊科鯊魚，直擊影片令遊客們驚喜連連，海洋學者也呼籲民眾開心之餘勿忘「喜宴不用魚翅」，保護這些美麗海洋生物。

幸運拍下萬里桐鯊魚的Steven在網頁上表示，29日中午12時左右，與「萬里桐海邊水上育樂行」人員在墾丁國家公園的萬里桐海扇區，水下約14米左右，意外錄下鯊魚游過的畫面，實在是令潛水界瘋狂的好消息。

無獨有偶，小琉球潛水客在27日也在海域記錄到黑邊鰭真鯊（blacktip shark），記錄者「島人。Islander」 連續下水4天、每天都泡好幾個小時觀察後發現，鯊魚都會固定出現，但是非常害羞怕人，只要有人下潛靠近，能和他們相處的時間通常在一分鐘以內。

長期呼籲「喜宴不用魚翅」的海洋學者何宣慶表示，真鯊科鯊魚算是溫馴，一般鯊魚也不會主動攻擊人類，反而鯊魚極容易被捕撈上岸「取翅」死亡，希望民眾共同保護海洋生物，不要再食用魚翅產品，讓這些美麗嬌客在海洋悠游，帶給屏東更多旅遊商機。

小琉球海域也出現溫馴鯊魚。（記者蔡宗憲翻攝）

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