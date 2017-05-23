賀陳旦：取消國道夜間免收費 這天來的比想像中晚
2017-05-23 20:09
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長賀陳旦今日再出面對外說明今年端午連假國道夜間免收費措施，賀陳旦說現在全面電子收費後，不存在過去有讓收費員連假可以有回家過節的理由；且經過分析，各界自以為具有分流效果的夜間免收費措施，其實70％都是都會區短程車流。而超過100公里的中長程旅次，從凌晨4點開始才明顯增加，所以這次端午連假第2、3天夜間免收費時段才會是訂在凌晨3-5點。
賀陳旦表示，原本認為是考量行車安全取消夜間免收費會容易讓大眾接受，沒想到去年外界有諸多質疑聲浪；經過1年的溝通後，本以為端午連假差不多可以取消夜間免收費，但溝通好像不夠，不用每逢連假都在糾結夜間免收費時段的那天，比想像中還晚到來。接下來中秋節是在禮拜三不會有連假，雙十節不是民俗假期，所以現在沒有預定要在哪個連假取消夜間免收費；現階段會先努力分析清楚國道車流情況，並將壅塞時段與路段還有替代道路等資訊完整告訴民眾，讓端午連假不要出洋相以爭取更多共識。
去年國道夜間11點至上午6點的深夜時段，每百萬車公里死亡0.0112人，較日間及晚間0.0014人高出8倍，所以政府不應鼓勵民眾於夜間開車；但基於民意期待，賀陳旦表示，這次端午連假仍有夜間免收費時段，但有考量交通特性與行車安全。
由於深夜時段沒有辦法說哪一個時間點開車一定特別危險，雖然去年端午凌晨3點的事故較多，不過前年與大前年就不是；因此，中間兩天假期凌晨3-5點實施夜間免收費，是考量讓民眾可於上半夜可以先補眠再出發，這個時段出發的南下北上車輛，也較不會撞進上午中部國道湧現的都會區車潮當中。
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