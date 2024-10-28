獨家》疑因國軍演訓頻繁 竹縣新埔民宅出現龜裂

新竹縣新埔鎮上寮里林宅陳情指稱，因為今年長期的戰備射擊訓練，造成他們住家梁柱下方牆面最近嚴重龜裂。（記者黃美珠攝）

2024/10/28 14:56

〔記者黃美珠／新竹報導〕昨晚新竹縣市都有戰車直接上街頭的場景，引起鄉親們議論紛紛，新竹縣新埔鎮上寮里14鄰則有居民今天透過里長劉德文對外陳情，指稱從今年初起頻繁的射擊訓練，已經造成他們的房宅有多處龜裂，劉德文到場勘查後表示，將協助相關單位陳情國防部要求處理。

劉德文說，陳情戶林貴美的房子距離陸軍湖口訓練場的發射點不過5、600公尺，幾十年來飽受訓練期間砲聲的噪音。今年年初總統大選前後起迄今，軍方為了國安加強操兵演練，鄉親整天除了飽受前述噪音困擾，沒想到林家現在出現了房宅多處龜裂。

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他還說，該里同樣也是14鄰的謝姓民家，距離發射點更近，大約200公尺的距離，目前就一對年邁夫妻住在老舊房子內。

謝姓老夫妻也告訴他，每次砲彈發射時的巨大聲響把他們的老宅震得嘎嘎作響，他們就怕哪天屋頂因此被震垮下來，所以希望國防部乾脆把他們的住家也價購納入訓練場範圍內，謝姓老夫妻願意接受搬遷安置。

林貴美之子林福財說，他們總共有12戶人家住在一處，以前每年的訓練期集中約1個月就會結束，大家雖然不堪其擾但也想到為了國家安全，忍一忍就過去。但是今年卻從年初就射擊迄今，頻率高達到1週有4到5天從早射到晚，大家真的很困擾。

林貴美說，大約2週前，他們發現住家的橫梁至少有2根，因為砲擊的震動，造成梁柱下方兩端牆面都有輕重不等的龜裂現象，後來甚至有局部牆面水泥剝落，他們就擔心居住安全會出問題。

她說，她的房子屋齡有2、30年，過去因為軍事演習造成屋舍龜裂的狀況也不是沒有過，但就沒有這次嚴重。以前軍方面對這樣的民宅問題，只是來看看就走，始終沒有任何具體的回應或改善，她希望這次能獲得相關單位的重視。

劉德文還說，戰車在演訓場演訓，輾壓山坡地後造成土石鬆軟，土石遇雨就直接沖刷進入林家旁邊的燒炭窩溪而影響行水，里民們也是再三反映，希望國防部能一併予以改善和防範，否則訓場下方野溪行水受阻，受害的就是野溪周邊民宅、民地，隨時都有可能發生水患。

新竹縣新埔鎮上寮里林宅陳情指稱，因不敵今年長期的國軍射擊訓練，他們住家至少有2根梁柱下方的牆面出現龜裂。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮上寮里林宅陳情指稱，因為軍方今年長時間的射擊訓練，造成他們住家梁柱下方牆面不敵而龜裂。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮上寮里長劉德文（左）今天一早到林家了解住家龜裂的狀況。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮上寮里長劉德文（左）說，除了身旁的里民林福財住家有龜裂的問題，距離射擊訓練場發射點約200公尺的另戶謝姓民家，住戶時刻擔心屋頂因為射擊巨大的威力而坍塌，希望軍方能徵收協助安置謝家。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮上寮里民今天陳情，陸軍湖口訓練場的射擊訓練造成林姓民宅龜裂。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮上寮里林宅陳情，因為今年長期的戰備演訓，造成他們住家梁柱下方牆面龜裂。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮上寮里林宅陳情，因為今年長期的戰備演訓，造成他們住家梁柱下方牆面龜裂。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮上寮里林宅陳情指稱，因距離湖口射擊訓練場僅5、600公尺，在今年長期射擊訓練下，他們住家梁柱下方牆面多處龜裂。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮上寮里林宅陳情指稱，受到戰車砲等射擊威力影響，他們住家梁柱下方牆面不僅龜裂，有些水泥還因此破損、剝落。（記者黃美珠攝）

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