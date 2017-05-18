蝦味先出包 彰縣已下架250包問題產品

2017-05-18 18:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對高雄地檢署今天宣佈查獲老牌的零嘴食品「蝦味先」，涉嫌使用過期原料製造，起出過期1至3年的柴魚粉、無水檸檬酸、紅麴粉，查扣逾期原料及問題產品2371公斤，彰化縣衛生局今天下午已針對縣內下游通路的3家廠商進行稽查，到目前為止，已監督下游盤商和大賣場完成下架問題產品250包、共計15.28公斤。

食品衛生科長林毓芬指出，縣衛生局今日下午接獲高雄市政府衛生局通報，裕榮食品股份有限公司涉嫌使用逾期柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料，製造「蝦味先日式照燒口味」、「蝦味先蜜烤魷魚口味」、「蝦味先泡菜口味」、「蝦味先墨西哥煙燻口味」及「裕榮生技GABA發芽大豆養生粉（紅麴）」等5項產品，立即啟動清查。

林毓芬表示，衛生局會持續查核大賣場、超市、超商等販賣通路，避免有問題疑慮的產品於市面上流通。