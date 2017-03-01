| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

2017年飢餓30起跑 盼「齊飢再造奇蹟」

2017-03-01  23:21

〔記者楊綿傑／台北報導〕已經連續辦了27屆的「飢餓30」，2017年的第28屆將以「Together We Will，齊飢再造奇蹟」為主題，7月15至16日同步於彰化、高雄、花蓮三地連線舉行。

台灣世界展望會在宣布活動開始報名的同時，也號召民眾響應「分享有意義的一餐」發聲行動，意即在與親朋好友聚餐時，少點一份餐點，將省下來的錢捐款幫助非洲兒童或家庭。

台灣世界展望會表示，今年飢餓體驗DIY行動任務為「我的飢餓後宣言」，邀請尚未加入的民眾共襄盛舉，一起在飢餓中感受、思考能如何為弱勢兒童站出來，並用影片、文字紀錄飢餓體驗完成後的心得，張貼於個人Facebook塗鴉牆，加上「#飢餓三十#TogetherWeWill#齊飢再造奇蹟」，截圖上傳至飢餓30官網，為飢餓及難民兒童發聲。

台灣世界展望會表示，本屆活動計畫募集2億4千萬元，用於投入國外糧食保障、難民援助、脆弱國家援助，及國內特殊景況、急難家庭救助及高風險家庭關懷等工作。

廣告
  • 飢餓30。（台灣世界展望會提供）

    飢餓30。（台灣世界展望會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣世界展望會 飢餓30
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：2017年飢餓30起跑 盼「齊飢再造奇蹟」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.