2017年飢餓30起跑 盼「齊飢再造奇蹟」

2017-03-01 23:21

〔記者楊綿傑／台北報導〕已經連續辦了27屆的「飢餓30」，2017年的第28屆將以「Together We Will，齊飢再造奇蹟」為主題，7月15至16日同步於彰化、高雄、花蓮三地連線舉行。

台灣世界展望會在宣布活動開始報名的同時，也號召民眾響應「分享有意義的一餐」發聲行動，意即在與親朋好友聚餐時，少點一份餐點，將省下來的錢捐款幫助非洲兒童或家庭。

台灣世界展望會表示，今年飢餓體驗DIY行動任務為「我的飢餓後宣言」，邀請尚未加入的民眾共襄盛舉，一起在飢餓中感受、思考能如何為弱勢兒童站出來，並用影片、文字紀錄飢餓體驗完成後的心得，張貼於個人Facebook塗鴉牆，加上「#飢餓三十#TogetherWeWill#齊飢再造奇蹟」，截圖上傳至飢餓30官網，為飢餓及難民兒童發聲。

台灣世界展望會表示，本屆活動計畫募集2億4千萬元，用於投入國外糧食保障、難民援助、脆弱國家援助，及國內特殊景況、急難家庭救助及高風險家庭關懷等工作。