| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

埃及聖鹮大量繁殖衝擊生態 鳥友：從源頭控管

埃及聖鹮在下湖口濕地數量漸增，民眾憂心衝擊生態平衡。（記者陳燦坤攝）

2017-02-12  14:57

〔記者陳燦坤／雲林報導〕外來種鳥類埃及聖鹮在雲林沿海大量繁殖，已衝擊原生種野鳥生態平衡，林務局委託民間團體執行除巢破蛋計劃年餘，民眾發現埃及聖鹮分佈範圍反而增加，鳥友建議從進口源頭控管才能改善。

埃及聖鹮約在10年前出現在口湖鄉北港溪出海口一帶，剛開始民眾並不以為意，隨著時間拖長，埃及聖鹮數量竟不斷增加，蹤跡從口湖鄉延伸至台西鄉及麥寮鄉，甚至在內陸的西螺鎮都曾出現埃及聖鹮，林務局委託民間團體執行除巢破蛋計劃，口湖鄉民眾發現過去埃及聖鹮常出沒的成龍濕地不見了，但下湖口濕地數量增加。

許多資深鳥友認為除巢破蛋計劃難以解決目前生態平衡問題，追根究底仍需落實進口動物植物晶片，便於日後追究飼主責任，才有助於改善問題。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 埃及聖鹮 外來種 生態
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：埃及聖鹮大量繁殖衝擊生態 鳥友：從源頭控管


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.