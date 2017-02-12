埃及聖鹮大量繁殖衝擊生態 鳥友：從源頭控管

埃及聖鹮在下湖口濕地數量漸增，民眾憂心衝擊生態平衡。（記者陳燦坤攝）

2017-02-12 14:57

〔記者陳燦坤／雲林報導〕外來種鳥類埃及聖鹮在雲林沿海大量繁殖，已衝擊原生種野鳥生態平衡，林務局委託民間團體執行除巢破蛋計劃年餘，民眾發現埃及聖鹮分佈範圍反而增加，鳥友建議從進口源頭控管才能改善。

埃及聖鹮約在10年前出現在口湖鄉北港溪出海口一帶，剛開始民眾並不以為意，隨著時間拖長，埃及聖鹮數量竟不斷增加，蹤跡從口湖鄉延伸至台西鄉及麥寮鄉，甚至在內陸的西螺鎮都曾出現埃及聖鹮，林務局委託民間團體執行除巢破蛋計劃，口湖鄉民眾發現過去埃及聖鹮常出沒的成龍濕地不見了，但下湖口濕地數量增加。

許多資深鳥友認為除巢破蛋計劃難以解決目前生態平衡問題，追根究底仍需落實進口動物植物晶片，便於日後追究飼主責任，才有助於改善問題。