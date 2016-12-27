「奇幻文學獎」獲獎者寫作能力超齡 評審驚嘆

8位獲獎學生當中，有人不乏從小學就開始寫長篇小說。（記者張聰秋攝）

2016-12-27 21:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕第8屆全國高中職奇幻文學獎，今在彰中圖書館展演廳舉行頒獎活動，8位獲獎學生，由父母、甚至祖母三代出席頒獎，評審們驚嘆獲獎學生寫作能力超出同齡程度，原來有人不乏從小學就開始長篇小說創作。

比賽限定以台灣歷史人物為奇幻書寫的文學奨，每年由宏碁集團創辦人施振榮補助，國立彰化高中圖書館主辦，參加者要花時間收集資料書寫1萬字的小說。

今年共19件參賽作品進入決審，錄取首獎1名、貳獎2名、参獎3名、佳作2名，獲獎作品將出版紙本作品集和電子書，發行世界多國，獲獎者同時可免費參加圖書館日本踏查與非洲志工的機會。

獲獎人和作品名稱分別是，首獎高天倪的「諦聽少年」、貳獎張育銓的「保安寮狗災記」、洪偉哲的「惡魔.虛實」、參獎游昀儒的「曉」、秦千惠的「女神的時間之門」、黃彥勝的「彼岸花之語」，佳作楊之瑀的「白穗」、邱勝嶂的「誌異手帳」。

文章主題從台灣民間故事、319槍擊事件、霧社事件、魔神仔、228事件到台灣妖怪傳說都有。