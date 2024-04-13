新埔柿餅堆堆樂特色遊具擬年底登場 產業與觀光一兼兩顧

新竹縣新埔鎮公所打算以地方特產「柿餅」為主題，在公2公園打造一座6公尺高的柿餅堆堆樂主塔。（新埔鎮公所提供）

2024/04/13 14:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕拜新竹「九降風」之賜，黃澄澄的新埔柿餅特產每年秋季登場！今年新竹縣新埔鎮公所更打算以「柿餅」為主題，在公2公園打造一座6公尺高的柿餅堆堆樂主塔，並引用曬柿餅的意象設計遮陽設施，近期召開兩次地方說明會，廣納民意，力拚年底前完工。

新埔鎮長陳英樓表示，為活化使用被步道和水溝切割的畸零地，將投入1980萬元經費，在公2公園打造特色遊戲場，公所已完成初步設計，上月召開兩場說明會，希望透過獨一無二的主題遊具，同時為產業特色及觀光休閒加分，爭取在年底前設置完成。

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設計公司抽取新埔的九降風以及特產-柿餅，作為整體遊戲場的發想，設計6公尺高的柿餅堆堆樂主塔，主塔有管狀滑梯、3D爬網和遊戲板等，礫石遊戲區有搖搖樂、沙坑，地景遊戲區有柿子景觀小丘和彈跳床，還有搖動擺盪區、九降風溜索區等，全區以柿餅的橘黃色及綠色系為主，並採用自然材質，讓整體視覺更為柔和。

兩次地方說明會，與會民眾主要關切安全性，特別是6公尺高的柿餅堆堆樂主塔，包括主塔是否為封閉式空間、家長從外面能否看到小孩的位置、小孩在主塔裡呼叫家長是否可聽到、塔內配置是否造成小孩推擠或危險、夜間照明是否足夠等。

也有民眾建議增加體健設施、主塔滑梯數、增加溜索數量等。並關心曬柿餅的遮蔭效果等。

新埔鎮公所表示，以上意見公所都會再與顧問公司討論及評估，安全性部分，除了符合法規及結構安全，主塔會開窗及增加間隙，後續完工也會有第三方檢驗單位來做檢視；增加設施部分，必須考量各項設施安全距離、及整體空間安排是否可行。

柿餅堆堆樂主塔，搭配曬柿餅的意象設計遮陽設施。（新埔鎮公所提供）

地景遊戲區預計有柿子景觀小丘和彈跳床。（新埔鎮公所提供）

擬在公二公園建置的搖動擺盪區、九降風溜索區等遊具 。（新埔鎮公所提供）

新竹縣新埔鎮公所今年將以「柿餅」為主題，在公2公園打造柿餅堆堆樂特色遊具，近期召開兩次地方說明會，廣納民意，力拚年底前完工。 （新埔鎮公所提供）

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