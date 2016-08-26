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雲林溪掀蓋計畫 拆遷戶憂流離失所

斗六市府前路居民高喊「居住正義」，要求縣府暫緩拆除他們的家。（記者林國賢攝）

2016-08-26  13:13

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣「雲林溪掀蓋」計畫年底動工，斗六市府前路有14戶面臨住家被拆流離失所困境，今向縣議員李建昇陳情，要求縣府協助安置，或減少拆除範圍，為他們保留一席棲身之所。

斗六市市民代表沈珍治表示，當地約有14戶50多名居民，大多是經濟弱勢的民眾，縣府在7月間口頭要求住戶需在11月前遷走，讓住戶措手不及，有些住戶根本無力到外面租房子，恐怕會衍生嚴重社會問題。

沈珍治說，雖住戶房屋土地屬於公有地，但他們從50多年前就已經蓋房子住在這裡，且有向斗六市公所繳交租金，是合法使用，縣府臨時要他們拆屋還地，不符合居住正義。

住戶王治鈞表示，他有2個念幼稚園小孩，已經失業許久，根本無力到外面租房子，失去這個棲身處，就要流落街頭；另有住戶表示，家中有身心障礙小孩與住院親人，沒有這片家園，就流離失所。

李建昇表示，政府推動建設，必須兼顧民眾居住正義，他要求縣府檢討計畫內容，能夠不拆居民房子就不要拆，同時須協助居民取得相關證明資料，從優、從寬予以補償，在與居民取得共識前，應暫緩拆遷。

雲林縣政府水利處長許宏博表示，雲林溪掀蓋計畫年底前動工，針對居民訴求，會邀請相關局處討論，在合法合理下，給予居民最大的協助。

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  • 雲林溪掀蓋計畫府前路有14戶住家面臨拆除，居民憂流離失所。（記者林國賢攝）

    雲林溪掀蓋計畫府前路有14戶住家面臨拆除，居民憂流離失所。（記者林國賢攝）

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