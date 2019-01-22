兵役制度檢討》青壯人口減 中國威脅增 恢復徵兵制呼聲起

2019-01-22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部在「募徵併行」兵制下推動募兵制，但在中國敵情威脅、我國人口結構轉變之下，仍具相當挑戰。根據國發會去年公布的人口推估報告顯示，我國青壯年人口逐年下滑，十一年內降幅逾一成，除立委呼籲兵力結構、防衛需求應重新檢討外，監委也直指，我國面臨中國軍事威脅，有無足夠後備動員能量「仍是問號」，政府應妥思各種兵制的優劣、是否有恢復徵兵必要等課題。

立委籲重新檢討防衛需求

國防部回應，兵力規模依敵情威脅、防衛作戰需求、人力市場供需、國家總體資源分配與武器籌獲等模擬分析，目前廿一．五萬兵力可執行救災與戰備任務，並以任務和能力導向，運用「創新／不對稱」思維和資源整合理念，適切調整三軍編組、兵力結構。

11年內青壯年減近兩百萬人

國發會去年八月公布的「人口推估報告」顯示，我國十五至六十四歲的青壯年人口，二○一五年達高峰後逐年下滑，預計二○三○年青壯年人口，將自二○一八年的一七一一萬人降至一五一五萬人，人數大減一九六萬人、減幅十一．四％。

民進黨立委羅致政受訪指出，我國曾透過精實案、精進案、精粹案檢討兵力結構，但當時募兵制未上路，國防科技與今日水準亦不同，是否連帶影響兵力評估結果？他強調，他並非要國軍「裁軍」，但行政單位應務實面對人口結構轉變衍生的防衛問題，檢討工作「越快越好」。

另外，一年期義務役男去年底退場，志願役官兵肩負防衛重責。根據軍方規劃，國軍總員額廿一．五萬人扣除維持員額、文職與聘僱人員後，軍職人數約十八．八萬人，預計明年可達成九成編現比、約十六．九萬人目標。志願役官兵去年底編現比已達八十二．八六％，尉級軍官編現比也達七十七％。

監委：國軍應要質量並重

不過，長期關注我國兵制問題的監委包宗和受訪指出，國軍應專業評估「我國防衛需要多少兵力」，而非遭遇招募不足時，降低招募或甄試標準，影響防衛力量。且因應未來戰爭型態，官兵的「質」更顯重要，才能嫻熟操作高科技武器，國軍追求官兵數量時，能否「質量並重」，也是一個挑戰。

包宗和說，相較於南韓、以色列等類似處境國家仍採役期較長的徵兵制，我國面臨中國軍事威脅，有無足夠後備動員能量「仍是問號」。但他不諱言募兵制有優點，也非要政府立即改回過去徵兵模式，而是盼能妥思各種兵制的優劣、是否有恢復徵兵必要等課題。

政治大學名譽教授丁樹範則認為，外界確有恢復役期較長徵兵制聲浪，「但沒有政黨敢推，因為這是政治自殺」。

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