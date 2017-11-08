「七休一」到底有鬆沒鬆

2017-11-08

記者鄒景雯／特稿

去年底，英全政府推出所謂的「一例一休」政策，之所以引發高度民怨，其中有個非常核心的關鍵，就是把「七休一」僵固化，導致勞工排假失去了彈性。這次勞基法修正，賴內閣願意勇敢面對這個燙手山芋，但是遭到民進黨立院黨團的制衡（或掣肘），以致出現「三層把關」的審核程序。

這麼一來，到底「七休一」有沒有鬆綁，居然出現工商團體認定沒鬆，勞團卻說有鬆的兩面憂慮；儘管立場相左，但對民進黨政府的信賴則一致發生動搖，這是令人相當意外的發展。到底問題出在哪裡？事實又是什麼？很需要做個徹底的釐清。

「七休一」之所以成為紛亂之源，得要追溯到去年六月三十日，勞動部未經與產業溝通，即逕行宣布自該年八月起，將一九八六年施行至今有關「七休一」可酌情調整的函釋廢止，所引發的連鎖效應而來。「七休一」對於多數受僱者來說，原本是常態如此，或偶有例外，因此視為是理所當然，但是一旦把它訂死，毫無彈性空間，沒休就違法，雇主得罰三十萬元，這可就事情大條了。道理何在，廣大勞工一年多來身受其害，早已無庸贅述。

這次，賴清德決心處理「七休一」，單一鞋碼卻要全國勞工一體套用的脫離實際，這當然需要決斷，但是在黨內討論的過程，出現轉折，第一次是週日由總召柯建銘主持的會議，先加上須工會或勞資會議同意，三十人以上事業單位要報地方主管機關備查兩條件；第二次是週一由賴院長主持的行政立法部門協調會，由於部分黨籍立委的堅持，因此又再加上必須經中央目的事業主管機關同意、再報請勞動部指定行業後，才能調整的前提條件，終於遭到工商界批評是回到原點，根本沒有鬆綁，並且一如意料，即使大幅限縮，也並未換得勞團理解，週四仍要到行政院去抗議。

事態走到這個地步，那麼現在外界最大的疑問是：賴內閣宣示要讓「七休一」彈性化，到底是玩真的，還是玩假的？看待這個問題，有形式上與實質上兩個層次。形式上，週一會議的「再卡關」，確實已讓「七休一」從原則開放，退到了原則限制、例外許可，工商界的失望其來有自。

但是若從實質上來檢視，今後「七休一」彈性化的門到底開啟得大不大，將操縱在各行業的事業主管機關，以及勞動部的觀念態度上，或者說賴揆的領導路線上。例如，農民一再陳述農忙時節採收都來不及了，要如何七休一，未來要先徵得農委會同意，再報勞動部同意，才能被排除在七休一之外，如果這兩個中央部會有一個耍大爺，農民只能無語問蒼天。

前述是一個比較極端的例子，大家相信賴內閣不至於這麼顢頇，應該會加以妥處，則七休一鬆綁就會是玩真的。但是對於絕大多數知識經濟時代的行業來說，官方在認定應不應該給予七休一硬性綑綁時，就不這麼容易辨識了，這牽涉到公務員的專業，以及對於各行業別實際運作上的了解，若有所差池，則繼續發生勞資、世代、官民爭論，亦是可想而知。

無論如何，有一個判準是必須想辦法建立的，讓想工作的去工作，讓想休息的去休息，才是真正的勞工本位，這需要勞資雙方更多的相互尊重，而不是彼此當作賊來防。行政與立法部門在這其中，也勢必要拿捏好分寸，是問題解決者，不是問題製造者。這點，賴揆的責任將無比重大。