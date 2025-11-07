談川習會 川普嚗中國官員都不敢回話

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在南韓會晤，川普爆料說當天坐在習近平身邊的中國官員，個個正襟危坐，在沒有獲得習近平准許的情況下，不敢回答川普的問題。（美聯社檔案照）

美國總統川普與中國國家主席習近平十月卅日在南韓會晤，川普爆料說當天坐在習近平身邊的中國官員，個個正襟危坐，在沒有獲得習近平准許的情況下，不敢回答川普的問題。川普笑稱，「我這輩子沒看過男人這麼害怕。」

川普五日與共和黨參議員在白宮共進早餐，提到當天與習近平會面的情況。川普說，習近平很強硬也很聰明，「媒體不喜歡我說他聰明，他們認為我不應該說他聰明，但毫無疑問至少他正領導十四億人。」川普說，會談時習近平坐在中間，每邊有六個人（應是兩邊各三人），每個人都腰板挺直。川普還現場重現中國官員戰戰兢兢的樣子，引發一片笑聲。

川普說，「我對其中一人說話，但他沒回應。我說，你打算回答我嗎？我沒有得到回應。習主席沒讓他說話。」川普又說，「我當時說，我也希望我的內閣有這種表現，像他們這樣挺直身體坐著」。川普形容，「我從未看過男人如此害怕。其中有一人相當於副總統職位，我說，你會回答我的問題嗎？但他一點反應也沒有。」

根據「川習會」的現場畫面，習近平左邊依序為外交部長王毅、國家發展和改革委員會主任鄭柵潔、商務部長王文濤；右邊依序是中共中央書記處書記蔡奇、國務院副總理何立峰、中國外交部副部長馬朝旭。川普指的應該是何立峰。

虧范斯老是插嘴

川普接著還對在座的副總統范斯（JD Vance）說：「為什麼你們不這樣？范斯可不會那樣，他老是插嘴。我希望至少有幾天能這樣，好嗎？JD。」范斯隨即裝出筆挺坐好的樣子，引發哄堂大笑。

另據路透五日引述消息人士報導，川普與習近平會晤時，曾直接呼籲釋放被囚的香港壹傳媒創辦人黎智英。據稱川普表達對七十七歲黎智英健康狀況的關切，認為釋放黎智英有助改善美中關係，也有利於中國的國際形象。

川普此舉正值黎智英因香港國安法案件，等待審判結果之際。黎智英是英國公民，但他的案件成為美中關係的摩擦點之一。川普在去年競選總統期間曾表示，他「百分之百」會讓黎智英獲釋。

