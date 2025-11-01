大馬防長示警 灰色地帶戰略威脅

十月三十一日在馬來西亞首都吉隆坡舉行的東協與中國國防部長非正式會晤。（歐新社）

東協防長會議開幕致詞 暗批中國挑釁

「東南亞國家協會」（ASEAN）十月卅一日在馬來西亞首府吉隆坡舉行國防部長年度會議，馬國防長卡立諾丁（Mohamed Khaled Nordin）在開幕致詞警告，區域和平所面臨的傳統、新興威脅程度與日俱增，並在未提及中國情況下，稱「灰色地帶戰略」對國家主權造成危害，呼籲成員國擴大網路安全夥伴關係。

南海緊張網路攻擊 威脅日增

卡立諾丁指出，當前的和平威脅包括南海爭議水域升高中的緊張局勢，網路攻擊的擴散則得以擾亂社會，顛覆政府並削弱關鍵基礎建設。當代的威脅已超出邊界和空間的界線，「我們目睹了南海的挑戰。但我們也必須認知到數位領域正處在同等威脅之中。這些考驗著我們網路、系統的威脅或許並不可見，但與我們在海洋區域面對的威脅同樣危險」。

請繼續往下閱讀...

卡立諾丁聲明舉例，在外國海岸巡防船隻保護下進行水文研究的這類「灰色區域戰略」，不但危害到國家主權，也是一種明確的挑釁和威脅。馬國曾就中國船隻逐步侵犯該國水域表達抗議，但多半採取低調外交形式，與菲律賓公開、高調反抗中國的作法大相逕庭。

除了成員國會議，東協防長另於十一月一日與美國、中國、日本、印度、澳洲、南韓和俄羅斯防長進行夥伴對話。聲明提到，卡立諾丁和美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯皆同意「對國家水路主權的尊重極其重要」。

反核武 支持東南亞為非核區

其它區域事務方面，卡立諾丁呼籲所有東協成員國加速組成支持泰國與柬埔寨的東協觀察團隊以解決邊境危機。兩國才於十月廿六日在美國總統川普見證下簽署「強化版」停火協議，為七月發生的流血衝突劃下形式上的句點。卡立諾丁也重申東協致力支持以和平決議平息緬甸內戰，堅定協助該國重拾東協合法地位。另針對美國總統川普宣布重新啟動核試驗一事，東協秘書長高金華回應，東協始終反對核子武器，努力推動讓五大擁核國支持東南亞為非核區域。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法