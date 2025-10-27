為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普出席東協峰會 見證泰柬簽停火協議

    2025/10/27 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    在美國總統川普（右）見證下，泰國總理阿努廷（左）與柬埔寨總理韓馬內（中），廿六日在吉隆坡簽署停火協議，為兩國在七月間爆發的邊境衝突劃下句點。（美聯社）

    在美國總統川普（右）見證下，泰國總理阿努廷（左）與柬埔寨總理韓馬內（中），廿六日在吉隆坡簽署停火協議，為兩國在七月間爆發的邊境衝突劃下句點。（美聯社）

    南韓「川習會」在即 美財政部長：已奠定「非常正面架構」

    在美國總統川普見證下，泰國與柬埔寨總理廿六日在馬來西亞吉隆坡登場的東南亞國協（ASEAN）峰會上，簽署「強化版」停火協議，為兩國邊境七月發生的流血衝突劃下形式上的句點。就此展開亞洲行與監督一系列貿易談判的川普說，只要泰柬和平相處，美將與兩國維持強勁的貿易、合作與交易。

    美與泰、馬簽關鍵礦產供應鏈協議

    川普也就貿易及關鍵礦產議題，分別與泰國、馬來西亞、柬埔寨領袖簽署互惠貿易協議，與泰國及大馬簽訂關鍵礦產供應鏈多元化合作協議。華府希望藉此應對貿易失衡問題，並在中國收緊稀土出口之際推動供應鏈多元化。根據協議，大馬同意不會禁止對美國出口關鍵礦產或稀土元素，也不會設定額度。馬來西亞稀土蘊藏量估達一六一〇萬公噸，該國已禁止企業出口原礦，避免資源流失，並積極推動發展下游產業。

    泰柬七月間爆發近年來最激烈的致命邊境衝突，歷時五天的交火造成數十人死亡、約卅萬人一度流離失所；川普當時致電泰柬領袖，呼籲兩國結束敵對行動，否則其與華府的貿易談判將遭擱置。

    在印有美國國徽與「傳遞和平」的字樣的背景板前，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）與柬埔寨總理韓馬內（Hun Manet），簽署這份以在三個月前的停火為基礎的擴大版停火協議。韓馬內說，這份停火協議若能全面落實，將為永續和平奠定基礎，並開啟修復泰柬關係的進程。

    川普則大讚泰柬領袖勇敢，聲稱他促成的停火挽救「數百萬條人命」。川普說，「我的政府立即採取行動，避免衝突升級…所有人都很驚訝我們能如此迅速把事情搞定」。儘管泰柬雙方仍不時互控違反停火，但邊境沿線大抵上已不聞槍響。

    這是川普第二個總統任期首次訪問亞洲，他在東協峰會上告訴東南亞各國領袖，美國「世世代代」都會是東南亞的強大夥伴。川普說，「我們向東南亞各國傳達的訊息是，美國百分之百挺你們，我們致力成為你們的強大夥伴，世世代代。」

    川普此行的重頭戲，將是卅日與中國國家主席習近平在南韓亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，舉行眾所矚目的「川習會」。為避免美中貿易戰升級，兩國談判代表也在吉隆坡進行為期兩天的磋商。美國財政部長貝森特表示，已為川習會奠定「非常正面的架構」；中國商務部副部長兼國際貿易談判代表李成鋼則說，雙方達成「初步共識」。川普本人也樂觀表示，美中應該會達成協議。

