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    因應川普格陵蘭主張 丹麥撥款 加強北極軍事部署

    丹麥政府宣布提撥146億丹麥克朗，加強在北極的軍事部署，丹麥總理佛瑞德里克森也相繼訪問德國等盟友籲請合作。圖為佛瑞德里克森（左）與德國總理蕭茲（右）28日在柏林會談。（彭博）

    丹麥政府宣布提撥146億丹麥克朗，加強在北極的軍事部署，丹麥總理佛瑞德里克森也相繼訪問德國等盟友籲請合作。圖為佛瑞德里克森（左）與德國總理蕭茲（右）28日在柏林會談。（彭博）

    2025/01/29 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕因應美國總統川普不斷主張有意取得丹麥自治領地格陵蘭，丹麥政府廿七日宣布提撥一四六億丹麥克朗（約六六六億台幣），加強在北極的軍事部署。丹麥總理佛瑞德里克森也訪問德國等盟友籲請合作，以免事態升級。

    丹麥做為北大西洋公約組織（NATO）創始國之一，逾十年來大幅削減國防開支，但由於俄羅斯侵略烏克蘭，去年編列一九○○億丹麥克朗（約八二七六億台幣）的十年期國防預算。在各政黨同意今年上半年提撥資金用於北極地區後，丹麥國防部長波爾森廿七日正式宣布，動用其中一四六億丹麥克朗購置三艘新的海軍艦艇、長程無人偵察機隊擴增為四架，並加強衛星監視。

    丹麥國防部另表示，丹麥政府與反對黨已同意，今年稍晚就第二個北極軍事計畫展開談判。

    格陵蘭為世界最大島，面積相當於法國本土四倍，但丹麥在當地的軍事部署只有四艘老化檢查船、一架「挑戰者」偵察機，以及十二人的「天狼星」巡邏隊。但位於格陵蘭西北部的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）為美國地理位置最北的軍事基地，美國在當地擁有永久駐軍。由於歐洲到北美的最短路線途經該島，該基地也是美國彈道飛彈預警系統要地，加上當地基地和機場均為美國在二戰後打造，川普一直質疑丹麥聲稱擁有該島的合法性，二○一九年首次主政時便表示有意購買，如今甚至不排除動用武力。

    彭博引述知情人士報導，面對川普揚言對丹麥與歐盟祭出關稅施壓，也可能鼓動格陵蘭人公投獨立、再與美國結盟，丹麥避免正面衝突，以免事態升級。佛瑞德里克森已拜會德國總理蕭茲、法國總統馬克宏、北約秘書長呂特，表示「我們面臨更不確定的現實，需要更加團結的歐洲」。

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