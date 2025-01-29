川普簽署美版鐵穹飛彈防禦計畫

以色列北部的鐵穹防空系統。（彭博檔案照）

2025/01/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普廿七日簽署行政命令，要求國防部規劃建置美國版「鐵穹」（Iron Dome）防空系統，目標是強化本土防禦能力，反制彈道飛彈、高超音速（極音速）飛彈和先進巡弋飛彈的威脅。川普強調，這套系統將「完全在美國境內製造」。

強調「完全美國境內製造」

根據行政命令，國防部需於六十天內提交「次世代飛彈防禦護盾」（next-generation missile defense shield）計畫，內容涵蓋天基攔截器（space-based interceptors）的發展，以提升對多元威脅的防禦能力。雖未指明敵對國家，但中國與俄羅斯近年來積極發展極音速武器，美國目前的防禦策略主要針對「流氓國家」的威脅，以及意外或未經授權的飛彈發射。

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彭博報導，美國國防部飛彈防禦署（MDA）自二○○二年以來，已投入超過一九四○億美元（約六．三兆台幣）建構多層次的感測器、攔截器及指揮管制系統。目前美國擁有「薩德」（THAAD，終端高空防禦系統）、神盾系統（Aegis systems）與「愛國者」飛彈等防禦措施，但要建置覆蓋全美的防禦網仍具挑戰性。

美國前總統雷根任內曾試圖建立可有效防禦核攻擊的「戰略防禦倡議」（SDI，又稱星戰計畫），包括洲際彈道飛彈防禦計畫和反衛星計畫兩大部分，但由於費用高昂且技術難度甚高而中止。川普在去年總統大選期間曾承諾，將打造類似以色列鐵穹的系統，但鐵穹主要設計用於攔截短程火箭，難以對付威脅美國本土的洲際飛彈。

由RTX公司（原雷神公司）與以色列拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）聯手打造的「鐵穹」，其「塔米爾」（Tamir）攔截飛彈防護範圍僅約四至七十公里，無法滿足美國本土防禦需求。因此，如果要將飛彈防禦網覆蓋美國本土全境，新系統必須大幅超越鐵穹。

美國國會季刊（CQ）廿七日報導，目前美國在阿拉斯加州、加州部署洲際飛彈防禦系統，共有四十四個攔截器，可攔截來自北韓或伊朗的飛彈，但範圍不足以抵擋擁有數千枚核彈頭的俄羅斯，或是中國可能發動的潛在攻擊。美國國會去年通過國防授權法，要求國防部於二○三○年年底前，在美國東岸建立第三個洲際飛彈的防禦系統。

美國總統川普要求國防部規劃建置美國版「鐵穹」防空系統，以反制彈道飛彈、高超音速（極音速）飛彈和先進巡弋飛彈的威脅。圖為以色列鐵穹系統去年8月攔截黎巴嫩真主黨的火箭。（法新社檔案照）

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