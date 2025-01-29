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    DeepSeek美用戶資料大量送中

    （法新社）

    （法新社）

    2025/01/29 05:30

    美媒警告 可能導致更嚴格審查

    〔國際新聞中心／綜合報導〕在中國短影音平台TikTok持續引發安全隱憂之際，中國低成本生成式人工智慧（AI）模型DeepSeek引發市場震撼，美國「連線雜誌」（WIRED）報導，DeepSeek的政策清楚表明，它將大量美國用戶的資料直接傳回中國，可能導致更嚴格的審查。澳洲工業暨科學部長休斯奇（Ed Husic）也警告，基於隱私考量，對使用DeepSeek應保持「非常謹慎」的態度。

    報導指出，正如同其他生成式AI模型一樣，用戶可以向DeepSeek聊天機器人提問，並獲得答覆。但DeepSeek在隱私政策中直接表明：「我們將收集的資訊儲存在位於中華人民共和國的安全伺服器上。」亦即用戶和DeepSeek的對話與提問，及其生成的答案，都可能被傳送到中國。

    據報導，DeepSeek傳回中國的資料，可能比TikTok近年來傳回中國的更多，因為TikTok已將資料遷移到美國企業的雲端託管，藉此減輕美國對安全的疑慮。此外，對DeepSeek網站的檢視顯示，DeepSeek似乎也將資料傳送給中國科技巨擘「百度」，以及中國網際網路基礎建設公司Volces。

    DeepSeek坦承 反映北京立場

    儘管所有企業都有法律義務，但中國過去十年來頒布一系列網路安全和隱私法規，賦予政府官員向科技公司索取資料的權力，要求組織和公民都應該「配合國家情報工作」。DeepSeek甚至公開告訴法新社，它被設計成會以反映北京立場的方式回應。

    研究機構Gartner分析師韋倫森指出，對消費者而言，生成式AI模型的建構與運行並不透明；DeepSeek基本上免費，但用戶是以資料、知識、內容、資訊來換取服務。相較於TikTok，用戶與生成式AI模型互動的參與度更高，而且內容更加個人化，影響可能更大，應該引起更多關注。

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