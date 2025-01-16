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    印度新造3艦服役 「艦」指中國

    印度海軍巡防艦尼吉里號（前）、攻擊潛艦瓦格希爾號（右）和驅逐艦蘇拉特號（後），15日在孟買海軍造船廠舉行成軍儀式。（美聯社）

    印度海軍巡防艦尼吉里號（前）、攻擊潛艦瓦格希爾號（右）和驅逐艦蘇拉特號（後），15日在孟買海軍造船廠舉行成軍儀式。（美聯社）

    2025/01/16 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕印度正加強防禦區域競爭對手之際，一艘配備有魚雷、反艦飛彈與先進聲納系統的新型潛艦，以及另外兩艘戰艦，十五日正式投入印度海軍服役，印度總理莫迪稱此三艦為印度「尋求自力更生」的關鍵，可加強海上主導權，對中國和巴基斯坦發揮嚇阻作用。

    有潛艦、驅逐艦、巡防艦

    莫迪在孟買的海軍造船廠宣布，飛彈驅逐艦「蘇拉特號」（INS Surat）、匿蹤飛彈巡防艦「尼吉里號」（INS Nilgiri），以及攻擊潛艦「瓦格希爾號」（INS Vaghsheer）正式加入海軍，強調印度正成為世界主要海上強權，三艘主力船艦服役將強化印度在成為全球國防生產領導者的努力，以及對自力更生的追求；「我們正朝向讓（印度）海軍為本世紀做好準備邁出一大步」。

    莫迪說，印度正出口國防武器裝備給全球一百多個國家，應該成為全球的夥伴，確保海洋免受毒品、武器、恐怖主義威脅，使其更為安全繁榮。

    印度正擴大其武裝部隊規模，升級前蘇聯時代為主的裝備，以回應與日俱增的中國威脅。印度媒體報導，瓦格希爾號潛艦為印度和法國合造，配備魚雷、反艦飛彈及先進聲納系統，可執行情蒐與布雷任務，並進行反水面與反潛作戰，強化印度的海上主導權，對印度宿敵中巴兩國有一定嚇阻作用。印度海軍指出，瓦格希爾號是全世界最安靜、用途最廣的柴電動力潛艦之一。

    至於七成五為國造的蘇拉特號驅逐艦，是世界上最大、最先進驅逐艦之一，配備最尖端的武器感測系統及先進的網路中心戰（NCW）能力。尼吉里號巡防艦則擁有增強存活能力（survivability）、耐波性（seakeeping）、匿蹤能力等先進技術。

    印度海軍表示，蘇拉特號與尼吉里號均為戰艦設計局（WDB）所設計，配備主要由印度開發，部分與全球頂尖製造商以戰略合作方式開發，均可搭載「獵豹」（Chetak）直升機或新型MH-60R反潛直升機。

    印度計畫在二○三五年前建立一支擁有一七五艘船艦的強大海軍，但相較於中國，造艦速度緩慢，中國每年建造近十四艘戰艦，印度則僅四艘。

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