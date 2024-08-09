美軍示警 中俄軍事威脅 擴及美本土

中國、伊朗、俄羅斯三國海軍三月十一至十五日於阿曼灣附近舉行聯合演習，圖為俄國國防部發布的三國軍艦前往參演照片。（美聯社檔案照）

2024/08/09 05:30

美本土很可能不再是安全庇護所

〔編譯周虹汶／綜合報導〕儘管美國本土有兩洋構成天然國防安全屏障，負責評估美軍作戰環境的陸軍訓練與準則指揮部（TRADOC）本月發布美方近年來關於美國本土恐受打擊的最嚴重警告：實力相近的中國與俄羅斯，正大力投資空前綜合作戰能力，以便以傳統、混合和非傳統戰爭戰術攻擊美國境內目標，「在未來的大規模作戰行動衝突中，美國本土很可能不再是一個安全的庇護所」。

中俄急增長程打擊力

「美國之音」八日指出，從中國陸基東風系列、潛射巨浪三型飛彈的核威脅，到傳統洲際彈道飛彈系統及網路攻擊，美國近年陸續發布美國本土可能遭受各類打擊的報告，但TRADOC最新報告被視為最嚴重示警。

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報告指出，中、俄正大力投資旨在破壞攻擊美國境內軟目標的能力，利用資訊和網路行動來產生重大影響，因其與動能打擊相比的升級風險最小；但衝突爆發時，對手可能從無法追蹤的網路和資訊作戰轉向更具破壞性的物理攻擊，透過使用超長程系統的傳統彈藥、非對稱平台、商用無人機系統等，威脅關鍵基礎設施和行動。報告強調，為打擊美國本土傳統武器，中、俄正積極投資戰略轟炸機、潛艦與高超音速武器等長程常規打擊能力。

美國跨黨派「國會戰略態勢委員會」去年十月報告即清楚指出，「在未來十年內，美國將面臨日益嚴峻的本土防禦挑戰」。美國智庫「大西洋理事會」去年十一月報告亦點明，「美國目前幾乎完全依賴報復威脅來威懾對本土的攻擊」。美國智庫「傳統基金會」一日發布的報告甚至建議，「美國的資源有限，如果要成功保衛美國本土並威懾中國，就必須限制在其他戰區的軍力」。

美國之音特別提及中國人民解放軍轟炸機與俄軍轟炸機上月廿四日首度進入阿拉斯加防空識別區並遭美加戰機升空攔截一事，「在理論上證明轟6K已具備打擊美國本土的能力」。中、俄去年八月也曾派出多艘軍艦組成聯合巡邏艦隊，在阿拉斯加附近國際水域活動；上月六、七日，美國海岸警衛隊也在阿拉斯加附近白令海區域發現四艘中國軍艦，它們進入美國專屬經濟區。

疑警告美方挺台要節制

對於中方上述行動，美國太平洋司令部聯合情報中心前行動主任舒斯特表示，「他們是在告訴我們，如果你們襲擊中國，或者讓台灣把中國拉入一場衝突，我們也可以打擊你們」，意在警告美方支持台灣必須有所節制；而美國當前防禦系統係針對北韓、伊朗的小規模攻擊而設計，「這就是為什麼中國正建設如此龐大的戰略打擊力量之因。我們現有的系統是不夠的」。

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