彭博：中國海警頻頻擾菲 意在台灣

中國海警聲稱，在南海黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）水域協助營救遭遇事故的菲律賓漁民，但遭菲國海岸防衛隊打臉，反指中方是阻撓而非協助。（歐新社檔案照）

2024/07/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓和中國在南海又爆發爭執，中國海警局六月廿九日聲稱，在南海黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）水域協助營救遭遇事故的菲國漁民，但菲國海岸防衛隊翌日做出澄清，批評中方是在阻撓而非協助。「彭博」二日指出，菲國正在兩條戰線上與中國作戰，一是南海，二是在台灣問題上成為美國代理人，因此中方才會千方百計削弱菲國，因為這等同削弱台灣。

根據菲中雙方六月卅日發布的影片，菲國一艘漁船六月廿九日在黃岩島附近海域，因引擎爆炸而險些沉沒，兩名漁民身受重傷，當時附近有一艘中國海警三一○五號巡邏船，以及一艘菲國海防MRRV四四○七號船隻。中方聲稱，中國海警船迅速抵達遇險菲國漁船所在地，派出兩艘剛性充氣艇進行救援。

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然而，菲國海防隊南海問題發言人塔瑞耶拉否認中方說法，指中國充氣艇並非為了協助菲國海防，而是阻撓他們營救受傷漁民，兩人遭到二度燒傷。儘管中國海警干擾，菲國海防仍成功將受傷漁民送醫急救。菲方影片顯示，菲國海防最後拖走漁船，中方船隻則在旁監視。

塔瑞耶拉強調，中方的作法是「大規模誹謗訊息」行動的一部分，目的是在「西菲律賓海」問題上分化菲國人民。這起事件是菲中兩國過去一年在南海發生一系列衝突的最新一起。

菲國外交部次長拉薩洛與中國副外長陳曉東，二日針對兩國上月在仁愛暗沙海域的衝突舉行會談，但未達成任何防止類似事件再次發生的重大協議。

彭博專欄作家瓦斯瓦尼指出，菲國與台灣都位於「第一島鏈」，許多菲國島嶼距離台灣不到一百公里，雙方命運密不可分。菲國國家安全委員會助理主席馬拉雅坦言，台灣才是中國真正的優先要務，菲國僅屬次要，北京在南海的舉措是在向其他與中國發生齟齬的國家傳遞訊息，即「不要學菲國那套」，因為北京將採取反制。這是中國對其他國家的標準恫嚇與脅迫手段之一。

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