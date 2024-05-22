全美水務系統遭網攻 疑中俄伊駭的

美國賓州阿里奎帕（Aliquippa）一個監測和調節水壓的增壓設施，2023年11月遭到入侵，駭客還在受到侵害的控制器留下「你已被駭客入侵」訊息。（美聯社檔案照）

2024/05/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國環保署（EPA）廿日警告，全美水資源系統正面臨日益頻繁且嚴重的網路攻擊，呼籲各地水務系統立即採取行動，保護飲用水安全。更令人擔憂的是，中國、俄羅斯和伊朗等國，正積極發展網攻能力，試圖癱瘓美國重要基礎設施，包括水資源系統。

EPA表示，過去一年接受聯邦官員檢查的水資源系統中，約有七成違反旨在防止網路遭到入侵的標準。官員呼籲，即使是小型水務系統，也必須加強防護措施。最近，來自俄羅斯和伊朗相關組織的網路攻擊，特別針對小型社區，顯示網路攻擊的威脅已無所不在。

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EPA副署長麥卡碧（Janet McCabe）指出，許多水資源系統的基本安全措施不足，例如未更改預設密碼，或未切斷前員工的系統訪問權限。由於水資源系統通常仰賴電腦軟體來控制處理廠和配水系統，因此保護資訊科技和流程控制至關重要。

EPA指出，網攻可能造成嚴重後果，例如水處理和儲存中斷、幫浦和閥門損壞，以及化學物質含量被調整到危險水準等。以往，駭客攻擊主要針對網站，但近年來開始直接鎖定水資源系統運作。麥卡碧直指，中、俄和伊朗正積極尋求癱瘓美國重要基礎設施的能力，包括水資源系統。

疑為武裝衝突做準備

例如，一個與伊朗有關的組織「網路復仇者」（Cyber Av3ngers），去年底攻擊賓州一個小鎮的水資源系統，迫使其從遠端操作轉為手動操作。今年稍早，一個與俄羅斯有關的駭客組織，也試圖破壞德州數個水資源系統的運作。此外，美國官員指出，中國駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）也入侵美國境內多個關鍵基礎設施系統，包括飲用水系統。網路安全專家認為，這些組織正在為可能的武裝衝突或地緣政治緊張局勢做準備。

因應日益嚴重的網路威脅，EPA強調，將持續檢查水資源系統，並追究違規者的責任。自二○二二年以來，EPA已針對風險評估和應變處置發佈近一百項執法行動，拜登政府也致力於保護基礎設施免於網路攻擊，要求各州制定相應計畫。

美國賓州阿里奎帕（Aliquippa）一個監測和調節水壓的增壓設施，2023年11月遭到入侵，駭客還在受到侵害的控制器留下「你已被駭客入侵」訊息。（美聯社檔案照）

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