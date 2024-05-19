中俄威脅升高 美擴大太空作戰力

因應中國與俄羅斯在太空軍力上的快速進步，美國國防部正擴大太空作戰能力，反守為攻。圖為美國國防部標誌與中國五星旗。（美聯社）

2024/05/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報十七日報導，有鑑於中俄在太空軍力上進展快速，美國已展開建立廣泛太空作戰能力的新版「星戰計畫」，反映出太空漸成戰場，美國太空軍事作戰戰略迎來重大轉變。

在軌道上廣泛壓制敵人威脅

美國防部深信，中俄在以太空為基礎作戰上的快速進步，對美軍部隊、美軍其他地面資產，以及美國人造衛星所構成的威脅與日俱增。報導指出，美國在擴大太空戰實力後，在通訊、導航、追蹤及鎖定地面威脅時，將不再僅仰賴軍事人造衛星。

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根據國防部官員在一系列訪問、演說與近日聲明中透露的訊息，取而代之的是五角大廈尋求採購新世代的陸基與太空工具，讓美國能保護其衛星網路免於攻擊，以及若有必要，對在太空軌道上運行的敵方太空船進行干擾或使之失能。

此等擴大太空軍事攻擊能力範疇的戰略，與先前的太空軍事計畫在根本上有所不同，更與上世紀八○年代提出、旨在以人造衛星保護美國免遭核彈攻擊，但從未落實的「戰略防衛計畫」（簡稱星戰計畫），相去甚遠。

確保其他軍種不被敵人提前發現

據五角大廈官員以及美國情報首長近日一份非機密評估，中俄已測試或部署可破壞美國太空資產的陸基高能雷射、反衛星飛彈，或機動衛星等系統；另有報導稱俄國可能正在研發一款可廣泛摧毀軌道衛星的太空核武。但促使美國強化太空戰力的主因，在於中國逐漸擴大其各種太空軍事工具；美國空軍部長肯達爾直言，美國必須更勝一籌，否則無法在西太平洋行事。

儘管美國擴大太空軍力的相關細節仍屬高度機密，報導中稱新計畫的主旨，是在軌道上廣泛壓制敵人威脅，其中一項當務之急，是讓太空軍有能力確保其他軍種不被敵人以人造衛星提前發現與鎖定；至於讓敵人衛星網路失能的方法，包括網路攻擊、地面或太空雷射，以及高功率微波。

美國從未公開證實擁有太空武器，五角大廈也拒絕討論任何細節。但美國已擁有秘密無人太空飛機X-37B、並進行多次試飛，外界猜測該機可能被設計成武器平台。此外，美國國防部還準備發射新世代軍事衛星，可在太空中機動運行與補充燃料，或有機器手臂能伸出抓取、甚至摧毀敵方衛星。

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