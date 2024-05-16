聲索主權 菲逾百民船挺進黃岩島

多個菲律賓民間團體組成的「這是我們的」聯盟，15日號召志願者和上百艘漁船，從三描禮士省的馬辛洛克鎮前進中國控制的黃岩島。（歐新社）

2024/05/16 05:30

高喊中國滾出去！ 菲海岸防衛隊護航

〔編譯陳成良／綜合報導〕不畏中國海警船的水砲攻擊，菲律賓民間組織「Atin Ito」十五日再度挺進南海爭議海域，以堅定姿態宣示對斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中方稱黃岩島，菲國稱帕納塔格礁）的主權。這次行動由約兩百名菲律賓活動人士和漁民組成，超過一百艘民間船隻聚集，他們高舉菲律賓國旗，呼喊「西菲律賓海是我們的，中國滾出去！」口號，向中方表達強烈不滿。

先搭大漁船 再分乘百艘小船

這群人士先是搭乘五艘商業漁船從西部三描禮士省漁港馬辛洛克鎮出發，接著分乘一百多艘配備竹製支架的小型木造漁船，勇闖黃岩島附近水域宣示主權。美聯社報導，菲律賓海岸防衛隊派出三艘巡邏船和一架輕型飛機，在遠處監控船隊行動，海軍也派出一艘船艦協助。這些小漁船運送食物和燃料給當地的菲律賓漁民，並在距離海岸約卅七公里的海域，投放了數十個主權浮標。隨後，四艘較大的木造漁船，載著超過一百位活動人士、兩位外國天主教神父、漁民和記者，繼續朝黃岩島挺進，預計在十六日清晨抵達。

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在船隊前進的同時，菲律賓海岸防衛隊與船隊會合，提供護航並協助發放物資給漁民。這次行動的主辦單位「Atin Ito」（塔加祿語，意為「這是我們的」）表示，這不僅是運送物資，更是對菲律賓在南海的主權重申。該團體此前宣布十五日將舉辦「和平團結船賽」，並堅稱他們將反駁中國的「虛假訊息」，但不會加劇緊張局勢。「Atin Ito」召集人兼菲律賓公民行動黨主席大衛表示，船賽是根據國際法合法行使的菲律賓公民權利以及菲律賓主權權利。

發現19艘中艦 兩海警船跟監

菲方十五日上午在黃岩島附近發現十九艘中國船艦，傍晚時至少兩艘中國海警船跟監菲船。船隊發言人說，他們收到了有關「中國船隻大量出現」的報告，因此菲律賓海岸防衛隊正在部署更多船隻前往護航。美國前空軍軍官鮑威爾此前在社交平台Ｘ發帖，稱為反制菲民船，中國正派遣一支龐大隊伍封鎖黃岩島，至少有四艘海警船和廿六艘大型海上民兵船。

此次行動距離上次中國海警船向菲律賓政府船隻發射水砲事件僅兩週，顯示菲律賓民間對中國在南海擴張行動的不滿。這是「Atin Ito」的第二次民間船隊行動，去年十二月的行動因遭到中國船隻尾隨而被迫中止。

中國外交部發言人汪文斌十五日重申，黃岩島是中國固有領土。中方二○一六年就菲律賓少量小型漁船在黃岩島附近海域正常捕魚活動，做出善意的安排，同時依法對菲律賓漁民相關活動進行管理和監督，「若菲方濫用中方善意，中方將依法維權反制。」

多個菲律賓民間團體組成的「這是我們的」聯盟，15日號召志願者和上百艘漁船，從三描禮士省的馬辛洛克鎮前進中國控制的黃岩島。（美聯社）

菲國志願者和上百艘漁船挺進中國控制的黃岩島，發送物資給菲國漁民，並在菲國專屬經濟海域投放標有「西菲律賓海是我們的」（WPS, Atin Ito!）字樣的浮標，以宣示主權。（法新社）

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