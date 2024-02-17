烏軍缺彈藥 白宮：俄軍恐攻佔阿夫迪夫卡

烏克蘭總統澤倫斯基（前左）與德國總理蕭茲（前右）簽署雙邊安全協議。（路透）

2024/02/17 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏俄戰爭即將邁入第三年，國際對烏克蘭援助逐漸疲乏，後果已在戰場上浮現。白宮國安會戰略溝通協調官柯比十五日在新聞發佈會上警告，烏軍因彈藥、火砲短缺，指標性城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）恐落入俄軍手中。於此之際，烏總統澤倫斯基接連飛往柏林和巴黎，與德總理蕭茲、法總統馬克宏簽署雙邊安全協議。

澤倫斯基與德法簽安全協議

已成斷垣殘壁的阿夫迪夫卡距離由俄羅斯控制的頓涅茨克州首府僅約廿公里，如今面臨遭俄軍圍困的處境。柯比表示，該城可能的陷落主要歸因於烏軍地面部隊的火砲彈藥正在耗盡，俄羅斯則持續輸送一波又一波的士兵湧向烏軍據點。

請繼續往下閱讀...

柯比說，「由於國會尚待通過補給法案，我們還無法提供烏軍急需攔阻俄軍攻勢的砲彈」、「俄國部隊現在觸及了烏軍在阿夫迪夫卡的戰壕，他們正開始淹沒烏克蘭的防線」。

烏軍副指揮官塔納夫斯基在社群媒體提到，阿夫迪夫卡正在進行猛烈的戰鬥，情勢艱困但仍在控制中；第三突擊旅發言人形容，阿夫迪夫卡的戰鬥極度艱辛，程度更甚巴赫姆特。

澤倫斯基十六日與蕭茲簽署被稱為「慕尼黑包裹」的雙邊協議，效期長達十年，蕭茲讚揚這是「歷史性的一步」，涵蓋了烏克蘭的長期安全承諾和支持，「德國將持續支持烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭」。澤倫斯基稍後將前往巴黎，與法國總統馬克宏簽署類似協議。

德國國防部表示，雙邊協議價值達十一．三億歐元（約三八七億台幣），主要項目為防空和火砲，包括提供三十六門自走砲、十二萬枚一二二毫米口徑砲彈及額外一百枚短程型IRIS-T SLS防空系統飛彈，並在明年交付第二組「Skynex」防空系統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法