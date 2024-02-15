俄邊境駐軍擬倍增 不排除與西方一戰

愛沙尼亞對外情報局指出，俄羅斯打算將駐紮在波羅的海國家和芬蘭邊境的軍隊規模增加一倍，為未來十年內與北大西洋公約組織發生軍事衝突做準備。圖為俄國的「伊斯坎德」（Iskander）戰術飛彈系統。（美聯社檔案照

2024/02/15 05:30

愛沙尼亞示警 俄或為未來十年與北衝突準備

〔編譯陳成良／綜合報導〕愛沙尼亞對外情報局（EFIS）十三日指出，俄羅斯打算將駐紮在波羅的海國家和芬蘭邊境的軍隊人數增加一倍，為未來十年內與北大西洋公約組織（NATO）發生潛在的軍事衝突做準備。

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沿芬蘭等國邊境增加部署

EFIS局長羅辛（Kaupo Rosin）表示，這項評估是基於俄羅斯要沿著北約新成員國芬蘭，以及愛沙尼亞、立陶宛及拉脫維亞等波羅的海國家邊境倍增駐紮部隊數量的計畫。他說，俄羅斯選擇走上一條與整個西方長期對抗的道路，北約可能會在接下來十年內面對蘇聯式的大規模軍隊，「我們很可能會看到（俄國）兵力增加，也許會增加一倍。未來幾年，我們將看到裝甲運兵車、戰車、火砲系統的增加。」

愛邊境俄軍 多過烏戰之前

羅辛提交的EFIS年度報告指出，俄羅斯在愛沙尼亞邊境駐軍人數可能比前年入侵烏克蘭之前的一萬九千人增加近一倍。此外，沿著與芬蘭長達一三四○公里的邊界，一個新的俄軍軍團可能會由「兩到三個機動部隊，和大約十幾個火力支援和戰鬥支援部隊」組成。

金融時報指出，羅辛的分析受到西方國家密切關注，他是最新一位警告莫斯科除了全面入侵烏克蘭之外，還將繼續製造衝突的歐洲官員。愈來愈多西方國家官員警告，俄國對芬蘭及波羅的海三國等北約東翼成員國虎視眈眈，敦促歐洲準備重整軍備。

北約2022才將俄視為「威脅」

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）歐洲安全研究員阿諾德（Ed Arnold）近日也撰文警告，俄羅斯在二○○八年和一四年侵略喬治亞和併吞烏克蘭克里米亞時，北約成員國多半未認知到俄國威脅的嚴重性，直到二二年俄國入侵烏克蘭，北約才將俄羅斯定位為「威脅」，而非「夥伴」，並誓言捍衛「北約每一寸領土」。

俄國併吞克里米亞後，愛沙尼亞及其他波羅的海國家便增加軍事支出，比例佔國內生產毛額（GDP）二％以上，北約軍隊也增加在相關地區的部署。羅辛指出，愛沙尼亞計畫今年在國防上的開支超過GDP的三％，超過北約的二％目標。

北約18國軍費將達GDP２％

針對美國前總統川普日前一番「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國的發言，北約秘書長史托騰柏格十四日公布成員國增加國防支出的細節，指出卅一個北約成員國今年將有十八國的國防支出佔比達到標準，而且自去年以來，國防支出達到GDP二％目標的北約成員國幾乎已經倍增，去年北約除美國以外盟國軍事支出成長，更創下十一％新高。史托騰柏格強調，美國長期支持北約，美國愈關切中國，維持北約的強大就更重要。

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