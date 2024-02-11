憂心新疆人權 德商巴斯夫加速撤資

德國化工業巨頭「巴斯夫」九日宣告加速出售其在中國新疆的兩家合資企業股份。（法新社檔案照）

2024/02/11 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕德國化工業巨頭「巴斯夫」（BASF）面對德國媒體二日起陸續踢爆其在中國境內合資生產化學品的中國企業涉嫌對新疆維吾爾自治區少數民族進行強迫勞動，九日一改先前聲稱不知情的態度，對於中方合作夥伴「新疆美克化工」及「美克美歐化學品（新疆）」有限責任公司涉嫌違反新疆人權，宣告加速出售該兩公司股份。

這兩家位於新疆的合資企業於二○一四年正式揭牌成立，並於一六年在新疆庫勒市投入生產。

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合資中企涉嫌迫害維族人

巴斯夫九日新聞稿指出，其在庫爾勒的兩處生產設施競爭壓力越來越大、供過於求，自稱早已開始撤資進程；另提及近來「重大指稱」的活動「與巴斯夫價值觀不符」，但強調內部和外部審計皆未發現侵犯人權及兩家合資企業員工捲入的證據。

德國電視二台（ZDF）以及明鏡週刊二日揭露，美克化工參與鎮壓維吾爾人的規模超過外界認知，其員工更直接參與當地中國共產黨組織針對維族人的監控與鎮壓，訪問維族家庭並在二○一八、一九年將報告呈交中共當局，導致許多維族人遭監禁；德國商報五日進一步指出，美克化工的股東中泰集團及其子公司中泰化學均涉嫌使用維族奴工。

巴斯夫此一決定受到長年關注新疆人權問題的德國政治學者鄭國恩（Adrian Zenz）的歡迎，他也呼籲德國「福斯」（中國稱「大眾」）汽車盡快跟進。巴斯夫九日表示，在中國其它業務正常進行，投資計畫仍全面推進。

新疆#人權#巴斯夫

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