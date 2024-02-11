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安撫美國 阿聯AI巨頭拋售中企股份

阿拉伯聯合大公國希望在二○三一年時成為全球人工智慧領導國家，創造九一○億美元產值。圖為阿聯人口最多的城市杜拜。（法新社檔案照）

阿拉伯聯合大公國希望在二○三一年時成為全球人工智慧領導國家，創造九一○億美元產值。圖為阿聯人口最多的城市杜拜。（法新社檔案照）

2024/02/11 05:30

與中國劃清界線 G42售出「字節跳動」逾1億美元股份

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國金融時報九日指出，由於憂心阿拉伯聯合大公國與中國越走越近，在美國關切下，由阿聯王室要員塔赫農成立的阿聯人工智慧（AI）與雲端運算公司「G42」，已把旗下規模達一百億美元的私募股權基金「42 XFund」收購源自中國的全球最大獨角獸企業「字節跳動」逾一億美元股份全數售出，以與中國劃清界線並安撫美國。

金融時報指出，和美國密切結盟的阿聯，矢志在AI領域成為全球領導者，卻捲入中美之間地緣政治角力核心。兩位知情人士說，G42已拋售「字節跳動」全部股票。根據公開資訊，G42之前在「抖音」國際版「TikTok」擁有價值約一億美元股份。

在阿聯主權財富基金「穆巴達拉投資公司」和美國「銀湖」私募股權公司等投資者支持下，G42過去一直和「微軟」公司、美國人工智慧研究實驗室「開放人工智慧」（OpenAI）等美國夥伴及中國科技公司合作，半導體仰賴美國晶片公司「輝達」供應。穆巴達拉投資公司去年三月曾投資中國電子商務公司「京東集團」旗下「京東工業」三億美元，去年九月在北京正式設立辦公室。

美憂心數據流入中國

但美國紐約時報去年十二月報導指出，G42和「華為」等中國企業的關係令美國官員擔憂，後者也擔心G42恐成美國公民基因數據流入中國官方與民間企業的途徑。該發導發表後，投資範圍多元，從氣候到消費者科技無所不包的G42，開始減少其對中國企業的持股。

對此，在中國出生、目前為阿聯公民的G42執行長彭曉同月告訴金融時報，鑑於「無法和兩邊都合作」，正切斷與中國第一大電信裝置製造商「華為」等中國硬體供應商的聯繫，「無法和（過去的）中方夥伴更進一步」，是「為了深化我們與美國的夥伴關係—我們珍視之」。

阿拉伯聯合大公國#G42#TikTok

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