捍衛南海主權 菲6主教表態抗中

大批菲律賓民眾6日在中國駐馬尼拉大使館前高舉標語牌，抗議中國侵略西菲律賓海（即位於菲國專屬經濟區內的南海爭議海域）。（法新社）

2024/02/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕菲律賓六名天主教主教罕見就有關南海的外交事務發表聲明，斥責中國擴權，並呼籲菲律賓的西方盟友捍衛「我們可憐的漁民」免受「中國侵略者」欺凌，一旦外交手段未能奏效，菲國求助於友邦是「在道德上被允許的」。

宗教領袖罕見發聲 斥責中國侵略者

根據由曾獲諾貝爾和平獎肯定的菲國記者瑞薩（Maria Ressa）創辦的新聞網站Rappler，該主教聲明日期為二月八日，但上週末提前發給媒體，簽署者為六名在鄰近南海的教區任職的主教，以菲國知名天主教領袖之一、呂宋島北部仁牙因∣達古班（Lingayen-Dagupan）教區樞機主教維列加斯（Socrates Villegas）為首。

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六名主教在聯合勸諭中說，南海不僅涉及魚類和水中資源，也攸關菲國漁民的生命，菲國的羅馬天主教會「會跟他們（菲國漁民）站在一起」…可憐的菲國漁民的處境正因菲國政府姑息安撫中國侵略者的政策而日益惡化。面對此等情況，主教們說，「我們尋求和平，這不能成為興戰的道德選項」。

批菲國政府姑息 讓漁民被趕出漁場

主教們也批評菲國領導階層不該任由菲國漁民被趕出國際法承認菲國權利的漁場，必須竭盡所有法律手段，以便大自然的恩賜「仍是我們的」與能哺育菲國子子孫孫，倘若目前的外交努力還不夠，那麼求助於盟邦的友誼也是可以、甚至是在道德上必要的，因為盟邦「可以協助我們捍衛屬於我們的（海洋）」。

主教們的意圖在聯合勸諭益發清晰︰這無關外交政策本身，而攸關受影響的菲律賓人；此時主教們還將所使用的語言從英語轉為菲律賓語，內容也從評論外交政策轉變為敦促菲國人，呼籲教徒捍衛漁民的權利與生計，以及呼籲漁民護洋護漁，以及「我們不是竊取我們的海洋資源的外國人的奴隸」。

除了維列加斯，另五名連署主教是曾任馬尼拉輔理主教的巴拉望島台台鎮（Taytay）主教的帕比洛（Broderick Pabillo）、呂宋島三描禮士省伊巴市主教小桑托斯（Bartolome Santos Jr.）、呂宋島拉烏尼昂省（La Union）聖費南多德主教普雷斯托（Daniel Presto）、巴拉望島公主港（Puerto Princesa）主教梅西奧納（Socrates Mesiona），以及仁牙因-達古班的輔理主教拉約格（Fidelis Layog）。

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