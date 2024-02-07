反制中國東海擴權》日「增兵」沖繩 義航艦今年將訪日操演

日本首相岸田文雄（右）五日與來訪的義大利總理梅洛尼舉行會談。（歐新社）

2024/02/07 05:30

〔駐日特派員林翠儀、編譯孫宇青／綜合報導〕中國在東海的擴權行為愈來愈囂張，除了日前片面宣布將「M503航線」朝台灣方向外推之外，中國海警船從上月起開始對飛行於尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊的日本自衛隊航機喊話，警告日方有侵犯中國「領空」之虞，要求離開。對此，香港南華早報五日報導，日本決定向沖繩地區加派預警機、巡邏機及驅逐艦等機艦回應。

加派預警機、巡邏機、驅逐艦

中國上月底片面宣布將調整台灣海峽上空的民用航線「M503航線」，朝靠近台灣方向外推，並從本月一日起啟用。駐日大使謝長廷六日在例行記者會上表示，世界對此事的解讀均認為，中國試圖製造新的事實以壓迫台灣，台灣應不分黨派加以譴責，我駐日人員也藉由與日本政要會面的機會，表達台灣對此事的立場，籲請他們關切此事。

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日本外務大臣上川陽子日前也表態，認為此事應透過協商來決定，日本近年來一直強調反對片面改變現狀。

中國試圖改變現狀，不僅針對台灣，也指向日本。多家日媒報導，今年一月起，中國海警船數度以無線電警告在尖閣諸島周邊飛行的自衛隊航機，要求離開。據稱發出警告的海警船搭載射程約十幾公里的七六公釐艦砲。報導還指出，儘管中國人民解放軍船艦過去也曾在尖閣周邊警告海上自衛隊的航機離開，但每天出現在尖閣海域的中國海警船，要求自衛隊航機離開，則是首見。

去年七月，日本海上保安廳在尖閣諸島附近日本專屬經濟區（EEZ）內，發現中國擅自設置浮標，日方嚴正要求中國拆除，但中方置之不理。上月底，日本又在東海的EEZ發現另一座新的浮標，中方辯稱該浮標原本設置於長江口，因故障被沖到日本EEZ內，完全無視日方抗議。

南華早報五日報導，日本為加強尖閣海域的防衛，決定向沖繩地區加派預警機、巡邏機、直升機，以及至少增派一艘驅逐艦，擔憂日中在東海的衝突一觸即發，但此事並無日本媒體跟進報導。

棄親中路線 義總理公開表態挺台

另一方面，日本首相岸田文雄五日晚間與來訪的義大利總理梅洛尼舉行會談，進一步加強兩國在全球議題合作。日義外交國防官員預定今年三月舉行安保會談，岸田在會後記者會表示，義大利的航空母艦等艦艇今年將停靠日本，與自衛隊共同操練。

梅洛尼一改以往義大利的親中路線，在去年底宣布退出「一帶一路」倡議，也公開表態支持台灣，呼籲歐盟加強對中施壓。岸田和梅洛尼在會談中樂見日義英共同研發新一代戰機的進展，也同意藉由外交國防高層會談等措施，強化雙方在安保領域的合作。

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