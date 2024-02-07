港民主派會美官員 促查跨境鎮壓

「香港議會」籌委袁弓夷（左一）、美國國際民主協會職員邵嵐（左二）、香港民主委員會執行總監郭鳳儀（右二），與香港自由委員會基金會政策與倡議專員許穎婷（右一）等流亡美國的香港民主派人士，與美國國務院官員會面 。（取自郭鳳儀X平台）

2024/02/07 05:30

遭港府通緝

〔編譯林家宇／綜合報導〕「香港特別行政區基本法第二十三條」（下稱基本法廿三條）啟動為期一個月的公眾諮詢，預計今年送交立法會審議。「美國之音」報導，於此之際，四名遭港府通緝的海外香港民主派人士五日與美國國務院及民主黨人士會晤，敦促美方針對港府跨境鎮壓做出政策回應，例如盡快調查去年十一月舊金山亞太經濟合作會議期間「小粉紅」的暴力行為，並制裁推動基本法廿三條立法官員。

籲制裁23條立法官員

四人分別為美國「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀、加拿大「香港議會」籌委袁弓夷、美國「香港自由委員會基金會」政策與倡議專員許穎婷及「美國國際民主協會」美籍員工邵嵐。

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郭鳳儀向美國之音表示，「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」（下稱港區國安法）和基本法廿三條使港府的權力膨脹，若美政府不做出回應，即是在釋放錯誤訊息，也會讓港府變本加厲。

郭鳳儀說，美政府需要就美國境外的跨境鎮壓進行更多培訓、教育，讓政府、執法部門和情報機構有能力適時應對。

美國務院主司東亞事務的亞太助卿康達與四人會面後，透過國務院東亞暨太平洋事務局社群媒體Ｘ帳號表示，榮幸與香港民主和人權的勇敢倡議者見面，稱他們因行使基本自由權利受到不公平對待，呼籲港府立即停止一切恐嚇香港和世界各地人民行徑。

報導指出，基本法廿三條涵蓋「叛國」、「煽惑叛變」、「竊取國家機密及間諜行為」、「危害國家安全之破壞活動」及「境外干預罪」等五大類罪行。

香港警方去年七月、十二月以違反港區國安法為由，對包括上述四人在內共十人發布一百萬港元（約四○五萬台幣）通緝令。郭鳳儀提到，港府必定會把更多人放上通緝名單，當人數越來越多，便會有一些資源較不豐富的港人受到威脅，此情況下便有賴美國政府以有系統的方式向遭跨境鎮壓者提供幫助。

中國外交部發言人汪文斌六日在例行記者會上回應，中方對「美方高官公然勾連外逃反中亂港份子表示強烈不滿和堅決反對」。另據港媒報導，香港警方在年度治安回顧記者會表示，已對流亡加拿大的前「香港眾志」副秘書長周庭發布通緝，強調若不自首將終生追捕。

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