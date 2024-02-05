鎖定武器飛彈設施 美英再襲葉門叛軍

美國和英國3日第3度聯手針對伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」發動攻擊，鎖定13個與青年運動武器儲存設施、飛彈系統及發射器、防空系統、雷達相關地點的36個目標。（法新社）

2024/02/05 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍獨自空襲敘利亞和伊拉克數十個與伊朗有關的目標，以報復駐約旦美軍遇襲的一天後，美國與英國三日針對葉門發動第三輪報復空襲，襲擊伊朗撐腰的「青年運動」叛軍十三個地點共卅六個目標，包括用來攻擊紅海商船的地下武器儲存設施、飛彈系統、發射器和其他設施。「青年運動」四日回應，美英空襲「無法嚇阻我們」。

澳、加、巴林、丹、荷、紐等國部隊助陣

美聯社報導，華盛頓再次沒有直接針對伊朗，試圖在有力回應和加劇衝突之間尋求平衡。德黑蘭當局隨即譴責美英的空襲行動，伊朗外交部發言人卡納尼表示，這些攻擊與華府和倫敦一再聲稱不希望中東戰爭和衝突擴大的立場自相矛盾。

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美國中央司令部在社群平台Ｘ上發文指稱，一枚反艦飛彈四日在葉門被摧毀，這枚飛彈凖備向紅海的船隻發射，美軍確定它「對該地區的美國海軍艦艇和商船構成立即威脅」。「青年運動」幾乎每天都對穿越紅海和亞丁灣的商船和軍艦進行飛彈或無人機攻擊，儘管受到美英行動的壓力，仍堅稱無意停手。

三日晚間，美英部隊對「青年運動」在葉門的據點發動第三輪聯合打擊。五角大廈在聲明中說，美國和英國出動從「艾森豪號」航空母艦起飛的F/A-18型戰機，以及英國皇家空軍的FGR4型颱風戰機，對葉門十三個地點的卅六個「青年運動」目標發動攻擊。美國官員透露，美國海軍「葛瑞夫里號」（USS Gravely）和「卡尼號」（USS Carney）神盾驅逐艦也從紅海發射「戰斧」飛彈。

美國國防部長奧斯汀表示，空襲行動有澳洲、加拿大、巴林、丹麥、荷蘭和紐西蘭等國部隊協助，「釋出明確訊息給青年運動，若他們不停止非法攻擊國際航運及船舶，將承受進一步後果」。五角大廈表示，空襲鎖定「青年運動」儲藏武器的地下設施，以及飛彈系統及發射器、防空系統及雷達等。

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