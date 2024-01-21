做好衝突準備 美艦常態在日船塢維修

為抗衡中國與日俱增的海上影響力，美國與日本策劃讓美軍艦在日船塢維修，確保美軍可隨時應對緊急狀況。圖為停泊在橫須賀港的日本海上自衛隊大隅級運輸艦「大隅號」。（法新社）

2024/01/21 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）十九日訪問橫須賀海軍基地，提及美日正規劃讓美軍軍艦常態性在日本船塢維修、保養，以便讓美海軍能駐留亞洲水域，為任何潛在衝突做好準備。

易曼紐向媒體表示，「中國觀察船隻進出動向。這不是什麼秘密。他們知道發生什麼事情。因此，他們會評估你的震攝力」。

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易曼紐指出，使用日本的旱塢可減輕美國船塢堆積多達四千日的維修工作量，釋放船廠能量專心建造軍艦，擴大艦隊規模。他透露，雙方已建立委員會共同擬定聯合計畫，期盼能將過去一次性的合作轉變為長期性質。

橫須賀海軍基地是美國在海外唯一一個航空母艦打擊群「前進部署」地點。「日本經濟新聞」提到，駐於日本的軍艦能夠在橫須賀或佐世保市進行簡易維修保養，但還是得返回美國進行深度、大範圍修繕。若能在日本完成將可節省大量往返時間和開支。

日經分析，中國近年來積極擴張海上影響力，在南海、東海建造設施，並進行侵犯性的軍事活動。美國當前的統合震懾策略意在與盟友和其他國家一同應對中國，與日本可能達成的船艦維修計劃便是此一方針的體現。

易曼紐另在社群媒體Ｘ上寫道，「為了應對區域內的改變和挑戰，美國需要足夠的膽識和速度。今日，我們發起了新的日本船艦維修委員會，與我國的國防產業連結，並從日本的船艦專業中取得優勢」。

「路透」報導，美海軍在亞洲海域已數十年沒有遭遇到顯著挑戰，如今得面對中國海軍以驚人速率擴張。據五角大廈去年十月公布的年度報告，中國軍艦數量從二○二二年的三四○艘增加至超過三七○艘，成為帳面上全球最大規模海軍。

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