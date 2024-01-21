河南私小宿舍火災 小三生13死

河南省方城縣英才學校發生火災的學生宿舍為4層樓，起火點是3樓。（美聯社）

2024/01/21 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國河南省南陽市方城縣一所私立小學宿舍時十九日晚發生火災，至二十日止已造成十三人死亡、一人受傷。中國官媒新華社並未公布罹難者年紀，但是根據河北省官媒「河北日報」旗下的媒體「縱覽新聞」引述學校老師的話稱，所有罹難者都是三年級學生，大約九歲。

綜合中國媒體報導，十九日晚間十一時方城縣一一九指揮中心接到報警，獨樹鎮硯山鋪村英才學校一間宿舍發生火災。消防隊趕赴現場後，晚上十一時卅八分現場明火被撲滅。

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一位當地居民向「澎湃新聞」表示，該校就讀學生不少，校方採兩週放一次假，起火時的週末剛好不放假。發生火災的學生宿舍為四層樓，起火點是三樓宿舍，消防人員先後救出十四名被困三年級學生。

附近一名住戶向「北京青年報」表示，現場火勢很大，濃煙和火光很遠就能看見，還聽得到學生的呼救聲。一名學生向該報說，當時老師突然過來，讓學生穿衣趕快逃跑。一名店主說，再過幾天他們就該放寒假了，卻發生這樣的悲劇。

學生睡覺過夜 宿舍全上鎖

據悉，英才學校建校約十年，以小學和幼兒園為主，學校採寄宿制，學生都是週邊村莊的孩子。居民說，事發後，學校已沒有學生，可能送回家或轉送它校。「揚子晚報」旗下「紫牛新聞」報導，一名自稱是該校的畢業生透露，宿舍在學生睡覺期間是上鎖的。

據新華社報道，事件發生後，河南省和附近南陽市的領導趕赴現場，並成立指揮中心展開事故調查和善後處置等工作，學校負責人已被拘留。該事件廿日一早登上百度與新浪微博熱搜第一，引發外界關注，不少民眾質疑訊息太少，「新聞是被壓下來了嗎？」、「好多帖子被刪了」；更多民眾表達憤怒，「太可怕了，十三個孩子，十三個家庭，瞬間就沒了」，呼籲嚴懲安全疏失，完整公布事情真相，讓死者安息。

發生宿舍大火的河南省方城縣的英才學校宿舍建築空拍圖。（美聯社）

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