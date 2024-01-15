紐時︰北京操縱台灣政壇 美台將合作抗衡

◎楊甦棣（Stephen M. Young）

2024/01/15 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕民進黨候選人賴清德以逾五五八萬票當選下任總統，牽動台海兩岸乃至全球局勢。紐約時報十三日以「中國未能左右台灣大選，接下來會發生什麼？」（China Failed to Sway Taiwan’s Election. What Happens Now?）為題，剖析台美中未來關係變化。紐時直言，賴清德勝選，意味著中國國家主席習近平的對台統一工作停滯不前，台灣與中國及其統一夢想的距離已更加遙遠。

賴勝選 中國統一夢已更加遙遠

紐時指出，中國愈是以經濟、軍事手段壓迫台灣，愈是強化台灣維護實際獨立、走出中國陰影的渴望。如今北京遭遇挫敗，可能加強施壓，賴清德執政將面對多重變數與考驗。美國喬治城大學教授麥艾文（Evan S. Medeiros）分析，「未來四年的美中、台海關係仍缺乏穩定」，中國仍將採取相同手段對台施壓，例如透過假訊息、威脅和經濟利誘試圖操縱台灣政壇，進一步擴大軍演規模，以及持續敦促華府削減對台軍事支援。

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在台灣大選前夕，中共中央對外聯絡部部長劉建超，在華府與美國國務卿布林肯會晤。美方表示，布林肯「重申維護台灣海峽和南海和平與穩定的重要性」。中國官方聲明則稱，劉建超警告美國不要「介入台灣選舉」。

紐時指出，但美國並未在台灣議題上保持沈默。拜登政府去年宣布向台灣提供三‧四五億美元的軍事援助，美國國會還在討論相關法案，包括加強與台灣的經濟聯繫，為中國攻台時對其實施經濟制裁奠定基礎。

此外，美國可能增加對台網路安全合作，強化通訊網路至接近情報共享水準，以及在台部署軍事後勤裝備等。另外，可能有更多主要由退休軍官擔任的美國軍事顧問，在賴清德執政期間來到台灣。

葛來儀︰中國幾年內不太可能動武

華府智庫「德國馬歇爾基金會」美中台關係專家葛來儀（Bonnie Glaser）撰文指出，賴清德勝選令北京失望，但不會讓他們感到意外。儘管中國對台施壓不僅會持續、可能還會增強，但至少未來幾年內，中國不太可能對台動武。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）研究員塞克斯（David Sacks）指出，中國在選後可能很快就會對台施壓，藉此迫使賴清德在就職時做出某種讓步的表示，但這種作法不會發揮任何效果，反而只是將台灣推得更遠。如果中國因為賴清德勝選而升高對台軍事威脅，美國也將在現有的軍事合作基礎上，為台灣提供更多支持。

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