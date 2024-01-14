新年度假密集開會 拜登拍板攻擊

美國總統拜登一日與國安團隊商討應對青年運動策略，並於十二日展開武力打擊。圖為當日拜登在白宮南草坪登上陸戰隊一號直升機畫面。（彭博）

2024/01/14 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國財經媒體「彭博」披露總統拜登決定打擊葉門「青年運動」的決策過程，引述不具名美、英官員說法，指拜登新年在聖克羅伊島休假時，召集國安團隊商討如何應對青年運動威脅。在進行、擬定十二天的外交、軍事規劃後，拍板打擊青年運動七十處據點。

外交行不通 選激進方案

報導寫道，會議中拜登指示團隊進一步在聯合國譴責青年運動對紅海航行的威脅，並持續建立保衛船隻的多邊聯盟。除了外交佈局，拜登也下令準備好在外交策略失敗的情況下採取第二條路線，告知軍方領導層精修目標清單，與盟友一同發動攻擊。

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會後美方與英國加緊討論策略。雙方談論的軍事選項包括特種部隊行動，或是從海空實施更激進的打擊等。美方主張從一開始就採取強烈作為，英國和歐洲、中東盟友則警告用力過猛恐把西方捲入與伊朗的直接衝突。

另外，由於美英皆在今年舉行大選，大範圍戰爭對經濟的衝擊也納入考量。官方所做出的評估警告，中東若是爆發全面性衝突，將對通膨和國內生產毛額（GDP）產生重大衝擊。

這段期間，美國同時在檯面上、下傳達訊息。三日華府與其他十三國發布聯合聲明，警告青年運動若不停止對紅海船隻的攻擊將承受後果；私下不斷敦促青年運動主要支持者伊朗遏止攻擊行徑。對此，德黑蘭回應對青年運動並無掌控權。但據英國情資顯示，青年運動的軍火補給管道可追源至伊朗。

到了九日，青年運動在紅海發動最大規模飛彈、無人機攻擊。這讓美英認定外交途徑失敗，堅定武力打擊決心。拜登與國安團隊同日再度開會，由美國中央司令部提交潛在打擊名單。一名高階官員表示，拜登選擇了較為激進的一項方案。

美國官員表示，最新一波攻擊意味著即便對方沒有採取報復行動，拜登仍不會停止透過打擊來削減青年運動的軍事能力；至於戰爭擴大使得伊朗捲入的風險，拜登表示，「我已經向伊朗傳達訊息」、「他們知道不要輕舉妄動」。

伊朗不願引發全面戰爭

「路透」引述兩名熟知伊朗思維的當地消息來源說，儘管德黑蘭持續支持涵蓋敘利亞、真主黨和青年運動等「抵抗軸心」陣營，仍不願陷入其中。另一名伊朗消息人士提到，伊朗雖支持青年運動的戰鬥，但不希望區域內引發全面戰爭。「國際危機組織」資深伊朗分析師瓦茲也認為，「只要不是在自家領土被直接鎖定為目標，那麼伊朗不太可能踏進衝突區」。

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