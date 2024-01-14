美續轟葉門叛軍 削弱紅海攻擊力

美國與英國12日對青年運動在葉門數十處據點發動大規模打擊。圖為馬薩爾科技所拍攝的衛星影像，圖為葉門北部沿海設施遭空襲前、後景像對比。（法新社）

2024/01/14 05:30

空襲青年運動軍事雷達設施

〔編譯林家宇／綜合報導〕紅海緊張局勢持續升高，十三日美海軍卡尼號驅逐艦再次發射戰斧飛彈打擊葉門叛軍組織「青年運動」位於首都沙那一處軍事雷達設施。對此，青年運動稱西方連兩日的軍事行動，對該組織攻擊與以色列相關船隻的能力沒有造成重大影響，強調會予以堅定、強力和有效的回擊。

青年運動嗆沒影響 誓強力回擊

美英兩國軍隊在十二日共有兩波攻擊，第一波針對青年運動廿八處據點，超過六十個目標以一百多枚飛彈和炸彈發動大規模襲擊；大約在三十到六十分鐘後，又以五十多枚武器襲擊另外十二處據點。美軍示警船隻接下來七十二小時完全避開葉門周遭的紅海、亞丁灣區域。美國中央司令部聲明寫道，對青年運動的最新一波攻擊旨在削弱該組織攻擊海上船隻的能力；青年運動聲稱此波攻擊沒有造成任何損害。

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示警船隻避開該區72小時

青年運動十二日的唯一報復行動是向紅海發射一枚反艦飛彈。根據美國參謀首長聯席會議行動主任 席姆斯陸軍中將表示，這枚飛彈在遠離任何經過船艦的情況下掉入紅海。英軍說，該枚飛彈在亞丁港西南九十海里處落海，當時離一艘船隻約五百公尺。

法義西未參與行動 西方陷分歧

美國總統拜登表示，「只要青年運動這種令人無法接受的行徑持續下去，我們和盟友保證會做出回應」。拜登在二○二一年取消前總統川普把青年運動列為恐怖組織的決定。如今被問到是否認為該組織為恐怖組織？拜登回答「我認為是」。

值得注意的是，對英美這次攻擊，義大利、西班牙與法國並未參與，也沒有簽署德國、韓國等十國支持空襲的辯護聲明，凸顯西方國家的態度分歧。義、西兩國的理由是希望促進和平，法國的理由是避免在緩和黎巴嫩局勢的談判中失去影響力。但法國一名外交官私下表示，法國認為這次攻擊不算是合法自衛。

俄：整個中東恐遭毀滅性後果

聯合國在十二日召開緊急會議。俄駐聯大使涅本齊亞指責美英的行動是對葉門「明目張膽的武力侵犯」，警告「如果情勢持續上升，整個中東恐遭逢毀滅性後果」。美駐聯大使葛林斐德則是強調，在青年運動威脅下，任何航行紅海的船隻都不安全。

伊朗：區域不穩 美英火上加油

伊朗外交部發言人卡納尼譴責美英的攻擊「只是對地區不安全且不穩定的局勢火上加油」；白宮國安會戰略溝通協調官柯比說，美方無意引發更大規模的區域戰爭，「我們對與葉門的戰爭不感興趣」，也無意與為青年運動撐腰的伊朗衝突，「總統所做的一切都是為了防止衝突升級」。

退役美國陸軍中將、現任軍事智庫「蘭德公司」高階研究員史瓦茲指出，現階段的行動針對的是軍事基礎建設，後續可能把目標轉向青年運動領導層。但鑑於青年運動的組成小而隱密，且會藏身在人群之中，要能確實鎖定目標並不容易。

圖為荷台達機場設施遭空襲前、後景像對比。（法新社）

圖為葉門南部沿海設施遭空襲前、後景像對比。（法新社）

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