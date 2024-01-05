伊朗恐攻釀84死 中東緊張加劇

已故伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼的支持者，3日聚集在其故鄉克爾曼市一座清真寺附近，舉行蘇萊曼尼逝世4週年紀念儀式，卻接連發生2起爆炸事件，造成至少84人喪命，成為伊朗迄今最致命的攻擊事件。（法新社）

2024/01/05 05:30

以哈衝突恐升級地區戰爭

〔編譯陳成良／綜合報導〕已故伊朗革命衛隊指揮官「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼的墳墓附近三日發生連環爆炸案，造成近百人喪生，伊朗當局將之歸咎於以色列並揚言報復，加上前一天巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」第二號政治人物艾魯里二日在黎巴嫩被炸死，外界日益擔憂以哈衝突將升級為地區戰爭。

蘇萊曼尼生前被視為伊朗第二把交椅，二○二○年一月三日在伊拉克巴格達遭美軍無人機擊殺。伊朗民眾追悼他逝世四週年之際，東南部克爾曼市三日連續發生兩起爆炸，下午三時，距蘇萊曼尼墓地約七百公尺外發生第一起爆炸案，廿分鐘後距離墓地約一公里處發生第二起爆炸案，當時聚集許多悼念的民眾。

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2百多人受傷 伊朗歷來最嚴重

伊朗衛生部長埃諾拉錫當晚表示，死亡人數從一○三人下修到九十五人，另有二一一人受傷，是伊朗歷來最致命的攻擊事件。內政部長瓦希迪四日再將死亡人數下修至八十四人，理由是有些死者肢體散落而被重複計算。目前沒有任何組織出面承認做案，伊朗總統萊希的手下、負責政治事務的副幕僚長賈姆希迪公開指控美、以是凶手，但萊希與伊朗最高領袖哈米尼的發言都沒有點名美、以，萊希譴責該事件「令人髮指」，宣布全國哀悼一天；哈米尼稱「伊朗的邪惡與犯罪勢力敵人」要為事件負責，矢言要進行報復。

美國國務院發言人米勒與白宮國家安全會議發言人柯比，稍早已否認任何暗指美國或其盟友以色列涉及克爾曼市爆炸事件的說法，以色列也拒絕發表評論。

紐約時報報導，歐美官員懷疑是「伊斯蘭國」（IS）或其他恐怖組織犯案。法新社引述匿名美國高官說法，指美方懷疑凶手是「伊斯蘭國」。美國智庫「外交關係協會」資深研究員塔基認為，某個以色列代理人團體失去控制導致爆炸案發生，也是有可能的。

布林肯4訪中東 減緩緊張情勢

黎巴嫩與伊朗這兩起事件，有可能使中東和美國更接近區域戰爭的邊緣，為此美國國務卿布林肯四日啟程，展開以哈戰爭以來的第四度中東訪問。不過，根據紐時引述兩位知悉伊朗內部討論人士的說法，指哈米尼要求軍事指揮官要有「戰略耐心」，避免伊朗直接與美國發生軍事衝突。退役的前北約盟軍最高指揮官史塔福迪斯告訴紐時，中東爆發區域戰爭的機率現在從十五％升至卅％，「高到令人不舒服」。

伊朗迄今最致命的攻擊事件，德黑蘭將幕後黑手歸咎於美國和以色列。（法新社）

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