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日能登強震》蔡總統表達關切 我搜救隊待命

昨日日本石川縣能登發生規模七．六地震，蔡英文總統第一時間向日方表達關切。（記者朱沛雄攝）

昨日日本石川縣能登發生規模七．六地震，蔡英文總統第一時間向日方表達關切。（記者朱沛雄攝）

2024/01/02 05:30

〔記者陳昀、李文馨、丁奕／台北報導〕昨日日本石川縣能登發生規模七．六地震，日本氣象廳針對特定地區發出海嘯警告，總統蔡英文第一時間向日方表達關切；內政部長林右昌表示，消防署已完成搜救人員等國際人道救援準備，若日方表達需求，將啟動專案包機馳援。

日本駐台代表片山和之發文說，已收到蔡總統的慰問訊息，感謝台灣朋友們的溫暖心意。此外，蔡總統也指示外交部向日本台灣交流協會了解相關災情，要求駐日代表處務必隨時掌握在日僑民與國民狀況，協助確保安全無虞。

交通部觀光署表示，相關公會目前未有旅遊團因地震災情而受困，亦未收到旅行社通報緊急事故。可樂旅遊說，於日本石川縣共有五團、一四七位旅客與領隊，目前一切平安；燦星旅遊表示，原預計昨日回程的兩團共六十位旅客滯留當地，已分別入住飯店，全員均安，另有兩團旅客昨日出發後原機折返。

台灣虎航指出，配合當地指引，IT228桃園往新潟航班回航桃園機場後取消、後續IT229航班也取消。

中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯說明，此次地震發生在日本國土西邊，與台灣之間有陸地阻隔，因此方向波傳達不到台灣，該地震對台灣及周邊海域完全無影響。

日本石川縣1日下午發生7.5級強震，內政部長林右昌表示，台灣搜救隊已準備完成救災準備，若有接獲通知將啟動專案包機救援機制。（內政部提供）

日本石川縣1日下午發生7.5級強震，內政部長林右昌表示，台灣搜救隊已準備完成救災準備，若有接獲通知將啟動專案包機救援機制。（內政部提供）

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