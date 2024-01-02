7.6強震襲日 新潟核電廠核廢水溢出

日本石川縣能登半島1日下午發生規模7.6強震，大阪環球影城的遊客趕緊避難。（美聯社）

2024/01/02 05:30

確認未洩漏到建築物外

〔駐日特派員林翠儀、編譯楊芙宜／綜合報導〕日本能登半島在元旦下午四點十分發生芮氏規模七．六強震，石川縣七尾市道路出現像豆腐般一條條深裂縫；據朝日新聞報導，裂縫至少五十公尺長、隆起高度卅公分，許多汽車受困。日本自衛隊派遣一千人前往當地救災、另有八五○○人待命。日本總務省消防廳則出動約一七○○名消防員前往石川縣救助。

另志賀核電廠變壓器火災隨即撲滅

日經新聞報導，發生最大震度七級的石川縣政府大樓晚間出現許多民眾前往避難，至昨晚七點已達到數百人；在電梯暫停運作下，許多嬰幼兒和長者被抱著爬樓梯。儘管天氣寒冷，他們只能在走廊上鋪著紙板，度過一個令人不安的夜晚。

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石川縣首當其衝的輪島市災情慘重，輪島市中心的河井町有多棟建築傾倒，其中一棟七層大樓連根拔起橫臥路中，並壓倒隔壁的房屋，疑有兩人不及逃生受困等待救援。石川縣志賀町觀測到最高七級震度，同縣七尾市、輪島市、珠洲市及穴水町也達六強震度，受到強震影響，當地有多處道路破損、建物傾倒及路面液化等災情。

輪島市沿海地區在地震發生後出現大規模火災，天黑後仍可看到熊熊火焰及黑煙往上竄。日本放送協會（NHK）報導引述輪島消防署表示，河井町一家老字號知名漆器公司所在的一棟七層大樓倒塌，壓垮隔壁建築物，據稱有兩人來不及逃脫。由於相關建物倒塌不及逃生的通報達五十幾起，可能要等到深夜或天亮後才會更為明朗。

日本政府發言人、官房長官林芳正在傍晚的記者會中說，石川縣已收到六起因建築物倒塌而被活埋的回報。林芳正已指定內閣府副大臣古賀篤帶領調查小組，到當地調查建物倒塌狀況。目前已知七尾市有一名男性遭倒塌的石燈籠壓住，救助時已心肺停止，另一名女性則是遭倒塌房屋活埋心肺停止。

另外，志賀核電廠的變壓器發生火災，火勢隨即撲滅，未造成影響，日本當局正在調查事故原因是否受地震影響。讀賣新聞報導，東京電力公司一日表示，位於新潟縣柏崎市柏崎刈羽核電廠二、三、六、七號機組反應爐廠房頂層的用過核燃料（乏燃料）水溢出，但確認建築物外沒有洩漏或損壞。柏崎刈羽核電廠自一九八五年啟用，共有七個核反應爐，核電廠總容量為八．二吉瓦，是全球最大核電廠之一，二○一一年三一一地震與福島核災後停止營運。

能登機場二日全天停飛。日本國土交通省表示，能登機場的跑道出現約三公分高低差，目前屬於關閉狀態。另外，JR東日本公司指出，上越新幹線及北陸新幹線雙向列車昨日下午四點後全數停駛，迄昨晚上越新幹線雖恢復東京站到越後湯澤站之間運行，但部分路段因為接受檢查持續停駛。

日本石川縣能登半島1日下午發生規模7.6強震，金澤市神社鳥居也遭到毀損。 （美聯社）

日本石川縣能登半島1日下午發生規模7.6強震，輪島市地面出現裂縫。（美聯社）

日本能登強震地圖（法新社）

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