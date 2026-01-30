柯志恩兒遭指是美國公民 前女友再爆：前任什麼都好就是媽媽太可怕

藍委柯志恩，去年曾被爆料子女有美國公民身分，引發外界議論。近日自稱是柯志恩兒子前女友的網友又透露，「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕」，再度引發網友熱議。（資料照）

獲國民黨徵召參選高雄市長的藍委柯志恩，去年曾被爆料子女有美國公民身分，引發外界議論。近日自稱是柯志恩兒子前女友的網友又透露，「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕」，再度引發網友熱議。

一名自稱柯志恩兒子前女友的網友，去年3月間曾在社群平台Threads發文透露，柯志恩兒子不是持綠卡，而是美國公民，並指「他在快滿18歲前就依親爸爸（爸爸在美國工作）取得美國公民身分，因此不用坐綠卡移民監」。

這名網友也直言，「我覺得有美國籍、在美工作或置產本身並沒有問題，有問題的是我完全無法認同國民黨現在的各種親中排美、刪減我們國防預算等；另一方面卻又把資產和家人往美國移」、「我們怎麼能夠相信一個在立院佔多數的國民黨立委，在他們不停推動弱化台灣主權、積極推動各種讓中共更容易侵略台灣主權的同時，而她的家人們卻選擇定居美國，享受著安全與穩定的生活」。

相關內容在去年一度引發熱議，對此柯志恩回應稱，從政以來未隱瞞家人在美國有合法身分及工作，並強調自己身為立委應接受公眾檢視，但家人不是。柯志恩也說，無奈不斷被炒作，「政治真的可以不用如此」。網友對此則質疑「從來沒聽妳講過」、「這樣就叫做不隱瞞喔？」、「疑美是工作，移美是生活」。

日前在Threads上有網友發起，「《與前任的合照，反正我知道會留言的都是狠人》大賽」，引來不少網友分享與前任的事蹟，昨日這名自稱柯志恩兒子前女友的網友也在底下留言回應，透露「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕（個性+政治立場），以及當年他是個聽媽媽話的媽寶」、「我現在很好，祝福初戀幸福以及許願他媽今年市長選舉落選～」。

該則留言一出再度引發網友熱議，並紛紛留言諷刺「他媽該不會姓柯吧！那真的很可怕，逃的好」、「放心 一定實現 我不會投給他媽的」、「我一定幫你的願望推一把！」、「祝他媽媽落選，一家人美國團圓！」，有網友更酸「看看新竹柯媽媽就知道了，柯媽媽都不是省油的燈，還好妳逃的快」。

