關稅拍板讓台積電變美積電？TSMC元老大咖神比喻：是媽祖分靈

藍白紅積極帶「台積電要變美積電」的風向。（法新社檔案照）

台美對等關稅談判敲板，我方承諾企業赴美投資2500億美元及政府信用擔保2500億美元，換取15％稅率不疊加及232條款最惠國待遇，各大產業叫好。赴美投資部分，「護國神山」台積電佔66％，約1650億美元，藍白甚至中國網軍又開始帶「台積電要變美積電」的風向。不過，台積電元老、前副總經理陳健邦近日直言，台積電赴美投資並不會被掏空，更像是「媽祖分靈」，這種比喻方式讓反紫光奇遊團成員許美華忍不住大讚一番。

陳健邦27日接受台灣事實查核中心Podcast節目《新聞真．假掰》專訪，談到近期在網上不時會看到的「掏空台灣論」、「台積電恐變美積電」等言論，陳健邦說，「台積電去美國投資並不會被掏空，更像是媽祖分靈，分靈出去的，還是要回到祖廟增加法力，才能維持下去。」

許美華29日晚間分享陳健邦這段論述，「這是我現在看到，反駁『台積電變美積電』掏空造謠，最棒、最精準、最厲害的比喻了。TSMC分靈出去（美國、日本、德國），還要定期回到祖廟（台灣），才能增加法力，因為最先進製程的研發推進，都還在祖廟台灣。用媽祖分靈來比喻，用台灣人一聽就懂的語彙，來講解台積電不可能被掏空、不可能變美積電，阿邦真是太會講了，我以後都要學起來。」

許美華也分享輝達執行長黃仁勳的看法，黃仁勳說台積電赴美投資「轉移」（shifting）不是正確的說法，要用「新增」（adding）才正確，「未來10年台積電勢必要大量新增產能，部分產能會在美國生產，部分也會在歐洲、日本以及在台灣生產，其中有大量的業務項目會在台灣生產製造。未來對於台積電晶圓的需求和產能規模，將遠超過台灣既有可提供的規模。台積電正在全球布局，對美國來說也是一大優勢，因為這可讓美國具備製造韌性，台積電全球布局也有好處，因此對台積電和美國是雙贏的結果，對台積電也是巨大勝利。」

其實國民黨前立委、商總理事長許舒博近日接受資深媒體人黃暐瀚訪問時也反駁掏空論，他籲大家反向思考，目前美光、Google等美系大廠也在加碼投資台灣，美光甚至買下力積電電廠擴大規模，按照所謂「掏空」的政治邏輯，難道這些大廠也在「掏空美國」？重要的是「高端研發技術」是否留在國內，只要技術根基不動，台積電就永遠不會變成「美積電」，這才是確保台灣半導體價值不可替代的核心。

