錄音檔揭疑點！替代役男台64線遭運將丟包慘死 政大師長悲痛發聲

溫姓替代役男被林姓計程車司機丟包台64快速道路，且倒臥於車道上，遭到4車輾過爆頭慘死。（記者陸運鋒翻攝）

新北板橋日前發生一起驚悚事故，溫姓替代役男搭乘多元計程車，行經台64線快速道路中和路段與林姓司機發生不快，司機將溫男丟包，溫男不明原因倒地，隨後連遭4車輾過，當場爆頭慘死。週四（29日）有消息證實溫男畢業於政治大學，曾教導過他的師長紛紛跳出來悲痛發聲，認為有不少疑點，呼籲大家持續追蹤此案。

在鐵路警察局服役的25歲溫姓替代役男，本月25日凌晨2點多搭多元計程車時，疑踢車門及椅背引發林姓司機不滿，被丟包在台64線中和段，不明原因倒在車道遭4輛汽車輾過慘死。林姓司機宣稱，溫男上車前有喝酒，路上一直踹椅背跟車門，2人發生口角，他一氣之下才將溫男趕下車；不過溫男家屬反駁，認為溫男平時不常喝酒，當天也沒有喝酒，懷疑死者並非主動下車，而是被司機強行拖下車。

27日，檢警對溫男遺體進行解剖，採集血液與胃內容物，以確認生前是否有酒精或藥物反應，目前結果尚未對外公布。另一個可疑的點是，據悉溫男當天用手機APP叫車，上車後前10分鐘很正常的坐在後座，沒有發出任何聲音，但第11分鐘時，溫男疑似踢了車門及椅背，林姓司機告知「先生請不要踢我椅背跟車門」，接著車內傳出連續「叩、叩、叩」聲響。林男疑不滿又被踢車門及椅背，再度向溫男說「你可以躺下但不要踹」，接著罵了髒話後直說「你給我下車！」，隨後溫男被丟包，事端開始引發林男不滿僅2分鐘，且溫男全程未發一語。

政大應用數學系副教授蔡炎龍29日在臉書發文透露，死者溫男是政大新聞系、企管系雙主修畢業，大家都叫他Jason，「我們政大優秀的學生有好幾種樣貌。有些是非常自信、亮眼的外顯優秀；有些是像Jason，溫和謙虛的樣子。一直相信Jason會有非常傑出的表現。我的畫面就是有一天，Jason會回政大來跟學弟妹們，分享他種種的冒險。只是這一天，永遠不會來了……」

蔡炎龍接著說：「這個事件，本身是個奇怪的事件。發生類似的事，平常就是車行第一個出來道歉，不管是開除或是暫時停止司機的合約，靜候調查。不然就是記者們圍著司機問，『你為什麼要丟包、現在後悔嗎？』之類的。雖然，我也不覺得這樣問是對的，但車行是哪家居然沒有媒體報，評論也沒有，不管是對事件的處理或是對司機的處置。然後，還想帶風向說這是Jason酒後和司機爭吵、踢椅子或弄髒車子，司機怕有人身安全。不好意思，就算是這樣，真的把一位把已經喝醉的人丟包在危險的快速道路、甚至還是高架道路，是這家車行許可的嗎？何況錄音檔出來，Jason全程都是安靜的，似乎只有在司機請他不要踢車門或是椅子時說『好』，反而是司機罵了很多髒話。本來，對Jason的離去我就是悲傷，但現在又多了一種憤怒。」

政大新聞系副教授方念萱也在臉書發文呼籲大家持續追蹤此案。她表示，溫男曾是她課堂上的學生，非常認真，溫男生前在其作品中曾強調「做為新聞記者，我們要看到的是事件背後的隱情」，如今這句話讓她感慨萬千。當她知道受害者是溫男以後，內心震驚且難受，這幾天她找到過去溫男的作業、刊出的報導、Podcast來聽，聽到溫男說他自己正努力尋找隱情時，不由得悲從中來，「想到他再不能發聲，我們不知道車裡車外什麼狀況，真讓人太難受。Jason在冬夜裡這樣驟然離世，真相是什麼？隱情是什麼？」

