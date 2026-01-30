今回溫明冷空氣又南下 中部以北下探13度、濕冷到下週一

氣象署指出，今天各地天氣舒適，預測白天高溫在北部及東半部為21至23度，中南部則為26至27度，舒適溫暖，早晚體感稍涼。（資料照）

中央氣象署指出，今天（30日）台灣附近吹偏東風，各地天氣舒適，不過受到華南中層雲系移入，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部亦有零星降雨。週六白天仍溫暖，但下半天至晚間鋒面通過及冷空氣南下，北部及宜蘭天氣轉涼。週日受冷空氣影響，強度接近大陸冷氣團，中部以北天氣較涼，其他地區早晚亦涼。週六日低溫預測：中部以北及宜蘭13至15度，南部、花東及澎湖16至18度，金門12度，馬祖10度。

今日氣溫方面，預測白天高溫在北部及東半部為21至23度，中南部則為26至27度，舒適溫暖，而早晚低溫在中部以北及宜、花普遍為14至16度，南部及台東約18度左右，早晚體感稍涼。

請繼續往下閱讀...

氣象署也對12縣市發布陸上強風特報，並指由於風力偏強，台南以北至苗栗、桃園、基隆北海岸、台東、恆春半島局部沿海地區及澎湖、馬祖、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，在海邊活動請多加留意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週六白天花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北、宜蘭地區下半天也轉為有局部降雨的天氣，其他地區為多雲；週六晚起至禮拜日降雨機率高，中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，尤其北台灣降雨較持續，整日為陰雨的天氣。

下週一至二清晨冷空氣持續影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼。下週二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。下週一北部、宜花地區及中部山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中部平地及南部地區為多雲；下週二水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週三、四各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。下週五各地大多為多雲到晴，水氣偏少，僅東半部地區有零星短暫雨

下週六、日另一冷空氣南下，北部及東北部氣溫下降；北部及東半部地區轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 23 17 ~ 26 19 ~ 27 17 ~ 23

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法